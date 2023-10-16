Челябинец погиб при столкновении двух грузовиков на трассе М-5

На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области в ночь на 17 октября столкнулись два грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДЛД по региону, один из водителей скончался в больнице от полученных в ДТП травм.
«Водитель ISUZU совершил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем „КАМАЗ“ с полуприцепом. В результате ДТП водитель ISUZU от полученных травм скончался в медучреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Там отметили, что по предварительным данным, виновником ДТП стал погибший. Он не выбрал безопасную дистанцию при движении, из-за чего не смог вовремя среагировать и врезался в отечественный грузовик. К тому же, водители двигались по трассе в темное время суток.
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