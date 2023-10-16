16 октября 2023

Челябинец погиб при столкновении двух грузовиков на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Грузовики столкнулись в темное время суток Фото:

На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области в ночь на 17 октября столкнулись два грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДЛД по региону, один из водителей скончался в больнице от полученных в ДТП травм.

«Водитель ISUZU совершил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем „КАМАЗ“ с полуприцепом. В результате ДТП водитель ISUZU от полученных травм скончался в медучреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что по предварительным данным, виновником ДТП стал погибший. Он не выбрал безопасную дистанцию при движении, из-за чего не смог вовремя среагировать и врезался в отечественный грузовик. К тому же, водители двигались по трассе в темное время суток.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области в ночь на 17 октября столкнулись два грузовика. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДЛД по региону, один из водителей скончался в больнице от полученных в ДТП травм. «Водитель ISUZU совершил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем „КАМАЗ“ с полуприцепом. В результате ДТП водитель ISUZU от полученных травм скончался в медучреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что по предварительным данным, виновником ДТП стал погибший. Он не выбрал безопасную дистанцию при движении, из-за чего не смог вовремя среагировать и врезался в отечественный грузовик. К тому же, водители двигались по трассе в темное время суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...