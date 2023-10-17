В МЧС экстренно обратились к свердловчанам

Спасатели просят граждан быть бдительными
В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за этого спасатели просят жителей региона быть бдительными.
«По данным синоптиков 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
В предыдущий раз синоптики объявляли штормовое предупреждение в конце сентября. Тогда причиной стали пожары, бушевавшие в регионе.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!