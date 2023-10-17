В МЧС экстренно обратились к свердловчанам

Свердловчан предупредили о сильном ветре
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс россии
Спасатели просят граждан быть бдительными Фото:

В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за этого спасатели просят жителей региона быть бдительными.

«По данным синоптиков 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

В предыдущий раз синоптики объявляли штормовое предупреждение в конце сентября. Тогда причиной стали пожары, бушевавшие в регионе.

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В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за этого спасатели просят жителей региона быть бдительными. «По данным синоптиков 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». В предыдущий раз синоптики объявляли штормовое предупреждение в конце сентября. Тогда причиной стали пожары, бушевавшие в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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