В ЯНАО объяснили причину закрытия молочных кухонь

Власти ЯНАО заявили, что молочные кухни закрываются после опроса населения

17 октября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

О причинах решения депздрав ЯНАО сообщил депутату заксобрания Елене Кукушкиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молочные кухни в ЯНАО закрываются после проведения опроса среди населения в Надымском районе. Об этом говорится в ответе окружного департамента здравоохранения на депутатский запрос лидера ямальских коммунистов Елены Кукушкиной. «Был организован телефонный опрос родителей Надымского района, участвующих в пилотном проекте по обеспечению молочной продукцией с помощью электронного сертификата», — говорится в опубликованном Кукушкиной во «ВКонтакте» ответе депздрава. Из документа следует, что на основании результатов было принято решение о «тиражировании данной меры поддержки на другие муниципальные образования». По словам Кукушкиной, в настоящее время она готовит новое письмо с просьбой сохранить молочную кухню. «Жителям Салехарда мера социальной поддержки в виде электронных сертификатов не нужна, а нужно свежее и качественное детское питание без консервантов», — написала депутат. Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунисты ЯНАО выступили против закрытия молочной кухни в Салехарде и Лабытнанги, так как это лишит детей натуральной продукции. Согласно вводимой в регионе практики, родители будут получать сертификаты, на которые продукцию можно приобрести в «Пятерочке» и на «Озон».

Молочные кухни в ЯНАО закрываются после проведения опроса среди населения в Надымском районе. Об этом говорится в ответе окружного департамента здравоохранения на депутатский запрос лидера ямальских коммунистов Елены Кукушкиной. «Был организован телефонный опрос родителей Надымского района, участвующих в пилотном проекте по обеспечению молочной продукцией с помощью электронного сертификата», — говорится в опубликованном Кукушкиной во «ВКонтакте» ответе депздрава. Из документа следует, что на основании результатов было принято решение о «тиражировании данной меры поддержки на другие муниципальные образования». По словам Кукушкиной, в настоящее время она готовит новое письмо с просьбой сохранить молочную кухню. «Жителям Салехарда мера социальной поддержки в виде электронных сертификатов не нужна, а нужно свежее и качественное детское питание без консервантов», — написала депутат. Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунисты ЯНАО выступили против закрытия молочной кухни в Салехарде и Лабытнанги, так как это лишит детей натуральной продукции. Согласно вводимой в регионе практики, родители будут получать сертификаты, на которые продукцию можно приобрести в «Пятерочке» и на «Озон».