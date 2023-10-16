16 октября 2023
15 октября 2023
14 октября 2023

В ЯНАО объяснили причину закрытия молочных кухонь

Власти ЯНАО заявили, что молочные кухни закрываются после опроса населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна с молоком
О причинах решения депздрав ЯНАО сообщил депутату заксобрания Елене Кукушкиной Фото:

Молочные кухни в ЯНАО закрываются после проведения опроса среди населения в Надымском районе. Об этом говорится в ответе окружного департамента здравоохранения на депутатский запрос лидера ямальских коммунистов Елены Кукушкиной.

«Был организован телефонный опрос родителей Надымского района, участвующих в пилотном проекте по обеспечению молочной продукцией с помощью электронного сертификата», — говорится в опубликованном Кукушкиной во «ВКонтакте» ответе депздрава. Из документа следует, что на основании результатов было принято решение о «тиражировании данной меры поддержки на другие муниципальные образования».

По словам Кукушкиной, в настоящее время она готовит новое письмо с просьбой сохранить молочную кухню. «Жителям Салехарда мера социальной поддержки в виде электронных сертификатов не нужна, а нужно свежее и качественное детское питание без консервантов», — написала депутат.

Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунисты ЯНАО выступили против закрытия молочной кухни в Салехарде и Лабытнанги, так как это лишит детей натуральной продукции. Согласно вводимой в регионе практики, родители будут получать сертификаты, на которые продукцию можно приобрести в «Пятерочке» и на «Озон».

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Молочные кухни в ЯНАО закрываются после проведения опроса среди населения в Надымском районе. Об этом говорится в ответе окружного департамента здравоохранения на депутатский запрос лидера ямальских коммунистов Елены Кукушкиной. «Был организован телефонный опрос родителей Надымского района, участвующих в пилотном проекте по обеспечению молочной продукцией с помощью электронного сертификата», — говорится в опубликованном Кукушкиной во «ВКонтакте» ответе депздрава. Из документа следует, что на основании результатов было принято решение о «тиражировании данной меры поддержки на другие муниципальные образования». По словам Кукушкиной, в настоящее время она готовит новое письмо с просьбой сохранить молочную кухню. «Жителям Салехарда мера социальной поддержки в виде электронных сертификатов не нужна, а нужно свежее и качественное детское питание без консервантов», — написала депутат. Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунисты ЯНАО выступили против закрытия молочной кухни в Салехарде и Лабытнанги, так как это лишит детей натуральной продукции. Согласно вводимой в регионе практики, родители будут получать сертификаты, на которые продукцию можно приобрести в «Пятерочке» и на «Озон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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