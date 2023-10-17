Екатеринбург вошел в топ пять городов для работы на удаленке

17 октября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

15% опрошенных респондентов отдали свои голоса за столицу Урала — Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге наиболее подходящих городов для фриланса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру». «Почти каждый второй опрошенный (47%) считает лучшим городом для работы на фрилансе Москву. На втором месте расположился Санкт-Петербург (34%), а на третье россияне поставили Сочи (21%). Екатеринбург оказался на четвертом месте и получил 15% голосов от респондентов», — поделился собеседник. По 14% участников опроса выбрали Казань и Краснодар. Калининград отметили 13% респондентов. На выбор города для удаленной работы влияют такие факторы как: там живут друзья (19%), большое количество кафе и ресторанов (17%), дешевое жилье (7%) и низкий уровень преступности (3%). В исследовании приняли участие 3100 респондентов из всех регионов страны.

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге наиболее подходящих городов для фриланса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру». «Почти каждый второй опрошенный (47%) считает лучшим городом для работы на фрилансе Москву. На втором месте расположился Санкт-Петербург (34%), а на третье россияне поставили Сочи (21%). Екатеринбург оказался на четвертом месте и получил 15% голосов от респондентов», — поделился собеседник. По 14% участников опроса выбрали Казань и Краснодар. Калининград отметили 13% респондентов. На выбор города для удаленной работы влияют такие факторы как: там живут друзья (19%), большое количество кафе и ресторанов (17%), дешевое жилье (7%) и низкий уровень преступности (3%). В исследовании приняли участие 3100 респондентов из всех регионов страны.