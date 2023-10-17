Екатеринбург вошел в топ пять городов для работы на удаленке

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по парку Маяковского. Екатеринбург, ноутбук, парк, лето, it, фриланс, програмист, ИТ
15% опрошенных респондентов отдали свои голоса за столицу Урала — Екатеринбург Фото:

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге наиболее подходящих городов для фриланса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру».

«Почти каждый второй опрошенный (47%) считает лучшим городом для работы на фрилансе Москву. На втором месте расположился Санкт-Петербург (34%), а на третье россияне поставили Сочи (21%). Екатеринбург оказался на четвертом месте и получил 15% голосов от респондентов», — поделился собеседник. По 14% участников опроса выбрали Казань и Краснодар. Калининград отметили 13% респондентов.

На выбор города для удаленной работы влияют такие факторы как: там живут друзья (19%), большое количество кафе и ресторанов (17%), дешевое жилье (7%) и низкий уровень преступности (3%). В исследовании приняли участие 3100 респондентов из всех регионов страны.

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Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге наиболее подходящих городов для фриланса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Работа.ру». «Почти каждый второй опрошенный (47%) считает лучшим городом для работы на фрилансе Москву. На втором месте расположился Санкт-Петербург (34%), а на третье россияне поставили Сочи (21%). Екатеринбург оказался на четвертом месте и получил 15% голосов от респондентов», — поделился собеседник. По 14% участников опроса выбрали Казань и Краснодар. Калининград отметили 13% респондентов. На выбор города для удаленной работы влияют такие факторы как: там живут друзья (19%), большое количество кафе и ресторанов (17%), дешевое жилье (7%) и низкий уровень преступности (3%). В исследовании приняли участие 3100 респондентов из всех регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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