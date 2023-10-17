Шольц повторил судьбу Байдена, заблудившись на ковровой дорожке. Видео

Шольц заблудился на ковровой дорожке во время саммита западнобалканских стран

17 октября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Шольц потерял направление на красной ковровой дорожке Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблудился на ковровой дороже во время саммита западнобалканских стран в Тиране. Ранее такое уже происходило с президентом США Джо Байденом, когда он потерялся на ковровой дорожке в Палестине. На видео, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), можно заметить как Шольц идет по красной дорожке, но сворачивает в другом направлении и перелезает через ограждение. После того как журналисты подсказали ему, что он направился не в ту сторону, Шольц осознал свою ошибку и вернулся на ковровую дорожку. В 2022 году Байден во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме на красной ковровой дорожке остановился, поскольку потерял направление, в котором ему следовало идти. В этот момент Аббас дотронулся до него и показал, куда идти. Тогда Байден понял, в каком направлении ему нужно пойти, но шел уже более медленной походкой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблудился на ковровой дороже во время саммита западнобалканских стран в Тиране. Ранее такое уже происходило с президентом США Джо Байденом, когда он потерялся на ковровой дорожке в Палестине. На видео, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), можно заметить как Шольц идет по красной дорожке, но сворачивает в другом направлении и перелезает через ограждение. После того как журналисты подсказали ему, что он направился не в ту сторону, Шольц осознал свою ошибку и вернулся на ковровую дорожку. В 2022 году Байден во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме на красной ковровой дорожке остановился, поскольку потерял направление, в котором ему следовало идти. В этот момент Аббас дотронулся до него и показал, куда идти. Тогда Байден понял, в каком направлении ему нужно пойти, но шел уже более медленной походкой.