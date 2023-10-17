Шольц повторил судьбу Байдена, заблудившись на ковровой дорожке. Видео

Шольц заблудился на ковровой дорожке во время саммита западнобалканских стран
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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Шольц потерял направление на красной ковровой дорожке Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблудился на ковровой дороже во время саммита западнобалканских стран в Тиране. Ранее такое уже происходило с президентом США Джо Байденом, когда он потерялся на ковровой дорожке в Палестине.

На видео, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), можно заметить как Шольц идет по красной дорожке, но сворачивает в другом направлении и перелезает через ограждение. После того как журналисты подсказали ему, что он направился не в ту сторону, Шольц осознал свою ошибку и вернулся на ковровую дорожку.

В 2022 году Байден во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме на красной ковровой дорожке остановился, поскольку потерял направление, в котором ему следовало идти. В этот момент Аббас дотронулся до него и показал, куда идти. Тогда Байден понял, в каком направлении ему нужно пойти, но шел уже более медленной походкой.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблудился на ковровой дороже во время саммита западнобалканских стран в Тиране. Ранее такое уже происходило с президентом США Джо Байденом, когда он потерялся на ковровой дорожке в Палестине. На видео, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), можно заметить как Шольц идет по красной дорожке, но сворачивает в другом направлении и перелезает через ограждение. После того как журналисты подсказали ему, что он направился не в ту сторону, Шольц осознал свою ошибку и вернулся на ковровую дорожку. В 2022 году Байден во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме на красной ковровой дорожке остановился, поскольку потерял направление, в котором ему следовало идти. В этот момент Аббас дотронулся до него и показал, куда идти. Тогда Байден понял, в каком направлении ему нужно пойти, но шел уже более медленной походкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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