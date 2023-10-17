Суд рассмотрит иск о банкротстве экс-кандидата в челябинские губернаторы

Арбитражный суд Челябинской области назначил дату рассмотрения иска о банкротстве экс-кандидата в губернаторы Александра Лебедева. Об этом 17 октября заявили в пресс-службе суда.
«Акционерное общество „Банк Дом.PФ“ 10 октября 2023 года обратилось в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать Лебедева Александра Васильевича банкротом. Определением суда от 17 октября заявление принято к производству, назначено судебное заседание», — сообщили в пресс-службе суда.
Долги юриста Александра Лебедева, баллотировавшегося в 2019 году в губернаторы Челябинской области, по данным базы Федеральной службы судебных приставов, составляют 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств.
Лебедев выдвигался в губернаторы региона и конфликтовал во время выборов мэра Челябинска. Также он принимал участие в выборах в ЗСО, работал политконсультантом и вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию.
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