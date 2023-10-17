Суд рассмотрит иск о банкротстве экс-кандидата в челябинские губернаторы

17 октября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

В 2019 году Александр Лебедев выдвигался кандидатом на пост губернатора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области назначил дату рассмотрения иска о банкротстве экс-кандидата в губернаторы Александра Лебедева. Об этом 17 октября заявили в пресс-службе суда. «Акционерное общество „Банк Дом.PФ“ 10 октября 2023 года обратилось в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать Лебедева Александра Васильевича банкротом. Определением суда от 17 октября заявление принято к производству, назначено судебное заседание», — сообщили в пресс-службе суда. Долги юриста Александра Лебедева, баллотировавшегося в 2019 году в губернаторы Челябинской области, по данным базы Федеральной службы судебных приставов, составляют 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств. Лебедев выдвигался в губернаторы региона и конфликтовал во время выборов мэра Челябинска. Также он принимал участие в выборах в ЗСО, работал политконсультантом и вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию.

Арбитражный суд Челябинской области назначил дату рассмотрения иска о банкротстве экс-кандидата в губернаторы Александра Лебедева. Об этом 17 октября заявили в пресс-службе суда. «Акционерное общество „Банк Дом.PФ“ 10 октября 2023 года обратилось в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать Лебедева Александра Васильевича банкротом. Определением суда от 17 октября заявление принято к производству, назначено судебное заседание», — сообщили в пресс-службе суда. Долги юриста Александра Лебедева, баллотировавшегося в 2019 году в губернаторы Челябинской области, по данным базы Федеральной службы судебных приставов, составляют 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств. Лебедев выдвигался в губернаторы региона и конфликтовал во время выборов мэра Челябинска. Также он принимал участие в выборах в ЗСО, работал политконсультантом и вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию.