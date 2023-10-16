Курганцы возмутились строительством похоронного дома рядом со школой

17 октября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Жители села Введенское пожаловались на строительство похоронного дома рядом со школой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Введенское Кетовского округа (Курганская область) возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятником ВОВ. По их словам, рабочие перегородили тротуар и проводят опасные работы на газопроводе. Возмущенные сельчане планируют пожаловаться прокурору области Андрею Назарову. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «В Введенке в центре села недалеко от памятника воинам ВОВ и школы компания „Реквием“ начала строительство похоронного дома. Это не очень этично делать такие объекты рядом с местом, где учатся дети. К тому же, рабочие перегородили тротуар, проводят работы на газопроводе высокого давления, а это небезопасно. Будем жаловаться прокурору Назарову», — сообщили жители села. В администрации Кетовского округа URA.RU сообщили, что уже в курсе о жалобах жителей села Введенское. «Мы уже разбираемся с данной ситуацией. К нам обращались местные жители. Мэрия не выдавала никаких разрешений компании „Реквием“ на капитальное строительство похоронного дома», — сообщили в администрации. Также URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Реквием». В приемной корреспонденту агентства сообщили, что руководителя нет на месте и попросили перезвонить позднее. Председатель совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев, в разговоре с журналистом URA.RU предположил, что за жалобами могут стоять «черные» похоронщики, которые не хотят видеть конкуренции в селе. По его мнению, строительство похоронного дома принесет сельчанам только пользу. «В Введенке сейчас у людей реально большая проблема с организацией похорон. Там же все застраивается, народа становится все больше. Людям приходится ездить в Курган и заказывать ритуальные услуги. Считаю, что в Курганской области похоронное дело нужно выводить на нужный уровень, чтобы не было стыдно», — рассказал Пономарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Введенское Кетовского округа (Курганская область) возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятником ВОВ. По их словам, рабочие перегородили тротуар и проводят опасные работы на газопроводе. Возмущенные сельчане планируют пожаловаться прокурору области Андрею Назарову. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «В Введенке в центре села недалеко от памятника воинам ВОВ и школы компания „Реквием“ начала строительство похоронного дома. Это не очень этично делать такие объекты рядом с местом, где учатся дети. К тому же, рабочие перегородили тротуар, проводят работы на газопроводе высокого давления, а это небезопасно. Будем жаловаться прокурору Назарову», — сообщили жители села. В администрации Кетовского округа URA.RU сообщили, что уже в курсе о жалобах жителей села Введенское. «Мы уже разбираемся с данной ситуацией. К нам обращались местные жители. Мэрия не выдавала никаких разрешений компании „Реквием“ на капитальное строительство похоронного дома», — сообщили в администрации. Также URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Реквием». В приемной корреспонденту агентства сообщили, что руководителя нет на месте и попросили перезвонить позднее. Председатель совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев, в разговоре с журналистом URA.RU предположил, что за жалобами могут стоять «черные» похоронщики, которые не хотят видеть конкуренции в селе. По его мнению, строительство похоронного дома принесет сельчанам только пользу. «В Введенке сейчас у людей реально большая проблема с организацией похорон. Там же все застраивается, народа становится все больше. Людям приходится ездить в Курган и заказывать ритуальные услуги. Считаю, что в Курганской области похоронное дело нужно выводить на нужный уровень, чтобы не было стыдно», — рассказал Пономарев.