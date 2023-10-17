Двух уральских губернаторов предупредили о риске перед президентскими выборами

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, климов андрей, перминов сергей
Проблему якобы озвучил Сергей Перминов Фото:

Губернаторы Свердловской области (Евгений Куйвашев) и ХМАО (Наталья Комарова) заочно получили от федерального руководства «Единой России» тревожный сигнал перед президентскими выборами 2024 года. По данным URA.RU, на совещании уральского межрегионального координационного совета ЕР, было озвучено, что в этих регионах могут разжигаться межнациональные конфликты.

«Было сказано, что Запад раскручивает эту тему, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. И если говорить про Урал, то особенно эта угроза актуальна для Свердловской области и ХМАО. Стоит обратить внимание», — передал месседж один из участников встречи. Его озвучил якобы замглавы Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Закрытое совещание прошло 6 октября в Челябинске. Руководство свердловского отделения ЕР в отсутствие секретаря — Куйвашева — было представлено его партийным замами, мэром Алексеем Орловым и главой свердловского исполкома, первым вице-спикером заксо Дмитрием Жуковым. А от команды Комаровой был мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, состоящий в Генсовете «Единой России».

Орлов для комментариев недоступен — в отпуске. Телефон Жукова днем 17 октября был выключен.

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Губернаторы Свердловской области (Евгений Куйвашев) и ХМАО (Наталья Комарова) заочно получили от федерального руководства «Единой России» тревожный сигнал перед президентскими выборами 2024 года. По данным URA.RU, на совещании уральского межрегионального координационного совета ЕР, было озвучено, что в этих регионах могут разжигаться межнациональные конфликты. «Было сказано, что Запад раскручивает эту тему, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. И если говорить про Урал, то особенно эта угроза актуальна для Свердловской области и ХМАО. Стоит обратить внимание», — передал месседж один из участников встречи. Его озвучил якобы замглавы Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Закрытое совещание прошло 6 октября в Челябинске. Руководство свердловского отделения ЕР в отсутствие секретаря — Куйвашева — было представлено его партийным замами, мэром Алексеем Орловым и главой свердловского исполкома, первым вице-спикером заксо Дмитрием Жуковым. А от команды Комаровой был мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, состоящий в Генсовете «Единой России». Орлов для комментариев недоступен — в отпуске. Телефон Жукова днем 17 октября был выключен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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