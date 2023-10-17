Пашинян объяснил, почему Армения приняла Римский статут, грозящий арестом Путину

Пашинян: принятие Арменией Римского статута говорит о стремлении к правопорядку

17 октября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Армения стремится к развитию миропорядка, заявил Николь Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) произошло по причине стремления Еревана к стимулированию и развитию международного правопорядка. Об этом заявил глава Армении Никол Пашинян. «Ереван ратифицировал Римский статут, это говорит о нашей заинтересованности в стимулировании и развитии международного правопорядка», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Он добавил, что такое решение является стратегическим выбором в пользу демократии, а не просто следствием внешних обстоятельств. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, утверждающий Римский статут МУС. Это создало возможность ареста президента России Владимира Путина. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, но Россия отвергает его юридическую обязательность. Ратификация Римского статута Ереваном и признание его юрисдикции рассматривается как «устаревший шаг», поскольку в современном мире ценится лояльность к России, считает известный адвокат Дмитрий Аграновский. Он отмечает, что в прошлом постсоветские республики стремились демонстрировать лояльность США для своего существования, передает РАПСИ.

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) произошло по причине стремления Еревана к стимулированию и развитию международного правопорядка. Об этом заявил глава Армении Никол Пашинян. «Ереван ратифицировал Римский статут, это говорит о нашей заинтересованности в стимулировании и развитии международного правопорядка», — заявил Пашинян в эфире youtube-канала правительства Армении. Он добавил, что такое решение является стратегическим выбором в пользу демократии, а не просто следствием внешних обстоятельств. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, утверждающий Римский статут МУС. Это создало возможность ареста президента России Владимира Путина. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, но Россия отвергает его юридическую обязательность. Ратификация Римского статута Ереваном и признание его юрисдикции рассматривается как «устаревший шаг», поскольку в современном мире ценится лояльность к России, считает известный адвокат Дмитрий Аграновский. Он отмечает, что в прошлом постсоветские республики стремились демонстрировать лояльность США для своего существования, передает РАПСИ.