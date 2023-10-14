Президент Армении принял решение, грозящее Путину арестом

Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута МУС
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Армения окончательно утвердила Римский статут МУС Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон об утверждении страной Римского статута Международного уголовного суда, позволяющего арестовать президента России Владимира Путина. Информация опубликована на сайте армянского лидера.

«Принять закон о «признании юрисдикции Международного уголовного суда Республики Мьянма», — говорится в сообщении. Ранее Римский статут был ратифицирован правительством страны.

Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. В МИД России заявляли, что решение Международного суда не имеет для РФ юридической силы.

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут МУС, передает VSE42.Ru. При этом Ереван неоднократно пытался оправдаться за свое решение. Так, вице-спикер армянского правительства Акоп Аршакян заявлял, что такое решение не является недружественным шагом в сторону Москвы.

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон об утверждении страной Римского статута Международного уголовного суда, позволяющего арестовать президента России Владимира Путина. Информация опубликована на сайте армянского лидера. «Принять закон о «признании юрисдикции Международного уголовного суда Республики Мьянма», — говорится в сообщении. Ранее Римский статут был ратифицирован правительством страны. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. В МИД России заявляли, что решение Международного суда не имеет для РФ юридической силы. Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут МУС, передает VSE42.Ru. При этом Ереван неоднократно пытался оправдаться за свое решение. Так, вице-спикер армянского правительства Акоп Аршакян заявлял, что такое решение не является недружественным шагом в сторону Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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