В Ozon опровергли ужесточение правил для продавцов

17 октября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Штраф за просрочку остался на уровне 1,5% от стоимости заказа, заявили в Ozon Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В СМИ и telegram-каналах распространили информацию о том, что маркетплейс Ozon повысил штрафы за отмену и просрочку заказов для продавцов в 2,5 раза и ввел за этим жесткий контроль. Однако в пресс-службе компании заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили. Мы всегда внимательно следили и следим за тем, чтобы продавцы, которые продают со своего склада, вовремя отгружали товары покупателям и не отменяли заказы», — передает заявление Ozon агентство «Прайм». Представители маркетплейса отметили, что штраф остался на уровне 1,5% от стоимости заказа. «Этот расчет действовал и раньше, с 15 октября изменился только минимальный размер списаний — теперь он составляет 50 рублей», — заявили в Ozon. В компании сообщили, что последние изменения, в основном, касаются нарушений в карточке товара.

В СМИ и telegram-каналах распространили информацию о том, что маркетплейс Ozon повысил штрафы за отмену и просрочку заказов для продавцов в 2,5 раза и ввел за этим жесткий контроль. Однако в пресс-службе компании заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили. Мы всегда внимательно следили и следим за тем, чтобы продавцы, которые продают со своего склада, вовремя отгружали товары покупателям и не отменяли заказы», — передает заявление Ozon агентство «Прайм». Представители маркетплейса отметили, что штраф остался на уровне 1,5% от стоимости заказа. «Этот расчет действовал и раньше, с 15 октября изменился только минимальный размер списаний — теперь он составляет 50 рублей», — заявили в Ozon. В компании сообщили, что последние изменения, в основном, касаются нарушений в карточке товара.