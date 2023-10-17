В Ozon опровергли ужесточение правил для продавцов

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Город. Курган, ozon, озон, служба доставки озон
Штраф за просрочку остался на уровне 1,5% от стоимости заказа, заявили в Ozon Фото:
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Опровержение фейковой информации

В СМИ и telegram-каналах распространили информацию о том, что маркетплейс Ozon повысил штрафы за отмену и просрочку заказов для продавцов в 2,5 раза и ввел за этим жесткий контроль. Однако в пресс-службе компании заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков.

«Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили. Мы всегда внимательно следили и следим за тем, чтобы продавцы, которые продают со своего склада, вовремя отгружали товары покупателям и не отменяли заказы», — передает заявление Ozon агентство «Прайм».

Представители маркетплейса отметили, что штраф остался на уровне 1,5% от стоимости заказа. «Этот расчет действовал и раньше, с 15 октября изменился только минимальный размер списаний — теперь он составляет 50 рублей», — заявили в Ozon. В компании сообщили, что последние изменения, в основном, касаются нарушений в карточке товара.

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В СМИ и telegram-каналах распространили информацию о том, что маркетплейс Ozon повысил штрафы за отмену и просрочку заказов для продавцов в 2,5 раза и ввел за этим жесткий контроль. Однако в пресс-службе компании заявили, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили. Мы всегда внимательно следили и следим за тем, чтобы продавцы, которые продают со своего склада, вовремя отгружали товары покупателям и не отменяли заказы», — передает заявление Ozon агентство «Прайм». Представители маркетплейса отметили, что штраф остался на уровне 1,5% от стоимости заказа. «Этот расчет действовал и раньше, с 15 октября изменился только минимальный размер списаний — теперь он составляет 50 рублей», — заявили в Ozon. В компании сообщили, что последние изменения, в основном, касаются нарушений в карточке товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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