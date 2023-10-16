16 октября 2023

Московский «Военторг» банкротит тюменского поставщика по оборонному заказу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военторг. Тюмень , военторг
Претензии «Военторга» к тюменскому поставщику мобильных зданий превышают миллион рублей Фото:

Московская компания «Военторг-Москва» требует ввести конкурсное управление у тюменского партнера, который задолжал больше миллиона рублей. Иск в адрес ООО «МЗТ 20/22» принят арбитражным судом Тюменской области.

«Арбитражное дело №А70-20241/2023, истец — АО „Военторг-Москва“. Ответчик — ООО „Модульные здания Тюмени 20/22“. Заявление о признании должника банкротом принято в исполнение», — сообщает электронная картотека арбитражных дел.

Из материалов дела следует, что «Модульные здания Тюмени» задолжали истцу 1,1 млн рублей. «Военторг-Москва» выступило с требованиями ввести у должника конкурсное управление и включить долг в очередь реестра требований. Судебное заседание назначено на 9 ноября.

Система СБИС сообщает, что в настоящий момент «Модульные здания Тюмени» внесены в реестр недобросовестных поставщиков до середины февраля 2025 года. Кроме того, у компании нет основных средств, а обязательства в балансе составляют 75%. По данным СБИС, фирма имеет в портфеле успешно выполненные контракты, в том числе — в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее URA.RU рассказало о волне банкротств, прокатившейся по тюменским микропредприятиям. Претензии налоговиков получили десятки компаний из разных сфер бизнеса.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московская компания «Военторг-Москва» требует ввести конкурсное управление у тюменского партнера, который задолжал больше миллиона рублей. Иск в адрес ООО «МЗТ 20/22» принят арбитражным судом Тюменской области. «Арбитражное дело №А70-20241/2023, истец — АО „Военторг-Москва“. Ответчик — ООО „Модульные здания Тюмени 20/22“. Заявление о признании должника банкротом принято в исполнение», — сообщает электронная картотека арбитражных дел. Из материалов дела следует, что «Модульные здания Тюмени» задолжали истцу 1,1 млн рублей. «Военторг-Москва» выступило с требованиями ввести у должника конкурсное управление и включить долг в очередь реестра требований. Судебное заседание назначено на 9 ноября. Система СБИС сообщает, что в настоящий момент «Модульные здания Тюмени» внесены в реестр недобросовестных поставщиков до середины февраля 2025 года. Кроме того, у компании нет основных средств, а обязательства в балансе составляют 75%. По данным СБИС, фирма имеет в портфеле успешно выполненные контракты, в том числе — в рамках государственного оборонного заказа. Ранее URA.RU рассказало о волне банкротств, прокатившейся по тюменским микропредприятиям. Претензии налоговиков получили десятки компаний из разных сфер бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...