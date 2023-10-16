Московская компания «Военторг-Москва» требует ввести конкурсное управление у тюменского партнера, который задолжал больше миллиона рублей. Иск в адрес ООО «МЗТ 20/22» принят арбитражным судом Тюменской области.
«Арбитражное дело №А70-20241/2023, истец — АО „Военторг-Москва“. Ответчик — ООО „Модульные здания Тюмени 20/22“. Заявление о признании должника банкротом принято в исполнение», — сообщает электронная картотека арбитражных дел.
Из материалов дела следует, что «Модульные здания Тюмени» задолжали истцу 1,1 млн рублей. «Военторг-Москва» выступило с требованиями ввести у должника конкурсное управление и включить долг в очередь реестра требований. Судебное заседание назначено на 9 ноября.
Система СБИС сообщает, что в настоящий момент «Модульные здания Тюмени» внесены в реестр недобросовестных поставщиков до середины февраля 2025 года. Кроме того, у компании нет основных средств, а обязательства в балансе составляют 75%. По данным СБИС, фирма имеет в портфеле успешно выполненные контракты, в том числе — в рамках государственного оборонного заказа.
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