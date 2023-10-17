Заксобрание Челябинской области проведет экстренную сессию

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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , гербер олег
Спикер ЗСО Олег Гербер соберет депутатов на внеочередное заседание Фото:

Заксобрание Челябинской области 19 октября соберется на внеочередное заседание. Эту информацию подтвердили URA.RU в ЗСО. Решение о проведении сессии вызвано необходимостью оперативно принять ряд социально значимых инициатив.

«Традиционно блок социальных законов составляет основу повестки заседания. Объем социальной помощи и система мер поддержки расширяются. Для того, чтобы профильный блок правительства региона успешно и оперативно мог довести социальные гарантии до граждан, Законодательному Собранию необходимо скорректировать план заседаний. Будем работать в более сжатые сроки. Когда речь идет об интересах жителей региона, значение имеет не только неделя, но и каждый день», — пояснил председатель областного парламента Олег Гербер.

В областном парламенте не исключают, что в графике в дальнейшем возможны изменения. Сессии будут проводиться чаще, чем обычно. Сейчас эта идея обсуждается среди депутатов.

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Заксобрание Челябинской области 19 октября соберется на внеочередное заседание. Эту информацию подтвердили URA.RU в ЗСО. Решение о проведении сессии вызвано необходимостью оперативно принять ряд социально значимых инициатив. «Традиционно блок социальных законов составляет основу повестки заседания. Объем социальной помощи и система мер поддержки расширяются. Для того, чтобы профильный блок правительства региона успешно и оперативно мог довести социальные гарантии до граждан, Законодательному Собранию необходимо скорректировать план заседаний. Будем работать в более сжатые сроки. Когда речь идет об интересах жителей региона, значение имеет не только неделя, но и каждый день», — пояснил председатель областного парламента Олег Гербер. В областном парламенте не исключают, что в графике в дальнейшем возможны изменения. Сессии будут проводиться чаще, чем обычно. Сейчас эта идея обсуждается среди депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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