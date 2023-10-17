Заксобрание Челябинской области проведет экстренную сессию

17 октября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Спикер ЗСО Олег Гербер соберет депутатов на внеочередное заседание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заксобрание Челябинской области 19 октября соберется на внеочередное заседание. Эту информацию подтвердили URA.RU в ЗСО. Решение о проведении сессии вызвано необходимостью оперативно принять ряд социально значимых инициатив. «Традиционно блок социальных законов составляет основу повестки заседания. Объем социальной помощи и система мер поддержки расширяются. Для того, чтобы профильный блок правительства региона успешно и оперативно мог довести социальные гарантии до граждан, Законодательному Собранию необходимо скорректировать план заседаний. Будем работать в более сжатые сроки. Когда речь идет об интересах жителей региона, значение имеет не только неделя, но и каждый день», — пояснил председатель областного парламента Олег Гербер. В областном парламенте не исключают, что в графике в дальнейшем возможны изменения. Сессии будут проводиться чаще, чем обычно. Сейчас эта идея обсуждается среди депутатов.

Заксобрание Челябинской области 19 октября соберется на внеочередное заседание. Эту информацию подтвердили URA.RU в ЗСО. Решение о проведении сессии вызвано необходимостью оперативно принять ряд социально значимых инициатив. «Традиционно блок социальных законов составляет основу повестки заседания. Объем социальной помощи и система мер поддержки расширяются. Для того, чтобы профильный блок правительства региона успешно и оперативно мог довести социальные гарантии до граждан, Законодательному Собранию необходимо скорректировать план заседаний. Будем работать в более сжатые сроки. Когда речь идет об интересах жителей региона, значение имеет не только неделя, но и каждый день», — пояснил председатель областного парламента Олег Гербер. В областном парламенте не исключают, что в графике в дальнейшем возможны изменения. Сессии будут проводиться чаще, чем обычно. Сейчас эта идея обсуждается среди депутатов.