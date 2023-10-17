Иран набрал 3 миллиона добровольцев для войны против Израиля

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, сво, наемники
Количество добровольцев из Ирана превысило три миллиона человек Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Иран начал набирать добровольцев для участия в палестино-израильском конфликте против Израиля. На официальном онлайн ресурсе зарегистрировались уже более трех миллионов человек.

«Чтобы поддержать законную защиту палестинской нации, нажмите кнопку выше и заявите о своей готовности быть отправленным в регионы», — сказано на официальном онлайн ресурсе для «отправки на борьбу с сионистским режимом в Палестине» alaqsastorm. Количество зарегистрированных почти достигло 3,5 миллиона человек.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС заявила, что Тегеран не будет принимать участие в войне до тех пор, пока территория страны не будет атакована израильской армией. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не остановит мусульман, если Армия обороны Израиля продолжит свои преступления в зоне конфликта, передает RT.

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Иран начал набирать добровольцев для участия в палестино-израильском конфликте против Израиля. На официальном онлайн ресурсе зарегистрировались уже более трех миллионов человек. «Чтобы поддержать законную защиту палестинской нации, нажмите кнопку выше и заявите о своей готовности быть отправленным в регионы», — сказано на официальном онлайн ресурсе для «отправки на борьбу с сионистским режимом в Палестине» alaqsastorm. Количество зарегистрированных почти достигло 3,5 миллиона человек. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС заявила, что Тегеран не будет принимать участие в войне до тех пор, пока территория страны не будет атакована израильской армией. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не остановит мусульман, если Армия обороны Израиля продолжит свои преступления в зоне конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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