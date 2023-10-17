Иран набрал 3 миллиона добровольцев для войны против Израиля

17 октября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Количество добровольцев из Ирана превысило три миллиона человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Иран начал набирать добровольцев для участия в палестино-израильском конфликте против Израиля. На официальном онлайн ресурсе зарегистрировались уже более трех миллионов человек. «Чтобы поддержать законную защиту палестинской нации, нажмите кнопку выше и заявите о своей готовности быть отправленным в регионы», — сказано на официальном онлайн ресурсе для «отправки на борьбу с сионистским режимом в Палестине» alaqsastorm. Количество зарегистрированных почти достигло 3,5 миллиона человек. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС заявила, что Тегеран не будет принимать участие в войне до тех пор, пока территория страны не будет атакована израильской армией. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не остановит мусульман, если Армия обороны Израиля продолжит свои преступления в зоне конфликта, передает RT.

Иран начал набирать добровольцев для участия в палестино-израильском конфликте против Израиля. На официальном онлайн ресурсе зарегистрировались уже более трех миллионов человек. «Чтобы поддержать законную защиту палестинской нации, нажмите кнопку выше и заявите о своей готовности быть отправленным в регионы», — сказано на официальном онлайн ресурсе для «отправки на борьбу с сионистским режимом в Палестине» alaqsastorm. Количество зарегистрированных почти достигло 3,5 миллиона человек. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС заявила, что Тегеран не будет принимать участие в войне до тех пор, пока территория страны не будет атакована израильской армией. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не остановит мусульман, если Армия обороны Израиля продолжит свои преступления в зоне конфликта, передает RT.