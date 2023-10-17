Мэрия разрешила челябинскому бизнесмену построить автосервис в Ленинском районе. Скрин

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Проект одобрили на общественных обсуждениях, которые проходили с 12 сентября по 12 октября Фото:

В Челябинске на общественных обсуждениях, которые проходили в городе с 12 сентября по 12 октября, мэрия разрешила бизнесмену Сергею Циулину построить автосервис в Ленинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

«Наименование объекта капитального строительства: комплекс автоуслуг. Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь застройки составляет одну тысячу 300 квадратных метров. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.

Инициатор проекта Сергей Циулин является арендатором земельного участка, на котором планируется построить автосервис. Согласно сервису «Сбис» бизнесмен является владельцем и директором челябинской компании «Челпи», занимающейся грузоперевозками.

Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь участка, на котором планируется строительтсво — 1 тысяча 300 квадратных метров
Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь участка, на котором планируется строительтсво — 1 тысяча 300 квадратных метров

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В Челябинске на общественных обсуждениях, которые проходили в городе с 12 сентября по 12 октября, мэрия разрешила бизнесмену Сергею Циулину построить автосервис в Ленинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии. «Наименование объекта капитального строительства: комплекс автоуслуг. Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь застройки составляет одну тысячу 300 квадратных метров. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации. Инициатор проекта Сергей Циулин является арендатором земельного участка, на котором планируется построить автосервис. Согласно сервису «Сбис» бизнесмен является владельцем и директором челябинской компании «Челпи», занимающейся грузоперевозками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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