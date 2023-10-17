В Челябинске на общественных обсуждениях, которые проходили в городе с 12 сентября по 12 октября, мэрия разрешила бизнесмену Сергею Циулину построить автосервис в Ленинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.
«Наименование объекта капитального строительства: комплекс автоуслуг. Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь застройки составляет одну тысячу 300 квадратных метров. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.
Инициатор проекта Сергей Циулин является арендатором земельного участка, на котором планируется построить автосервис. Согласно сервису «Сбис» бизнесмен является владельцем и директором челябинской компании «Челпи», занимающейся грузоперевозками.
Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь участка, на котором планируется строительтсво — 1 тысяча 300 квадратных метров
В Челябинске на общественных обсуждениях, которые проходили в городе с 12 сентября по 12 октября, мэрия разрешила бизнесмену Сергею Циулину построить автосервис в Ленинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии. «Наименование объекта капитального строительства: комплекс автоуслуг. Площадь застройки составляет 743 квадратных метра, общая площадь застройки составляет одну тысячу 300 квадратных метров. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации. Инициатор проекта Сергей Циулин является арендатором земельного участка, на котором планируется построить автосервис. Согласно сервису «Сбис» бизнесмен является владельцем и директором челябинской компании «Челпи», занимающейся грузоперевозками.