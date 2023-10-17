В Перми возле магазина произошло убийство

17 октября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Индустриальном районе Перми утром 17 октября возле одного из магазинов произошло убийство. Подозреваемым в совершении преступления является ранее судимый 34-летний житель города, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Мужчину удалось задержать по горячим следам. По предварительным данным, он распивал спиртное со знакомым, после чего между ними возник конфликт. «Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с мужчиной, после чего они на улице возле магазина совместно распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился ножом, и нанес оппоненту два удара по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления», — говорится на сайте ведомства. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о заключении его под стражу.

В Индустриальном районе Перми утром 17 октября возле одного из магазинов произошло убийство. Подозреваемым в совершении преступления является ранее судимый 34-летний житель города, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Мужчину удалось задержать по горячим следам. По предварительным данным, он распивал спиртное со знакомым, после чего между ними возник конфликт. «Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с мужчиной, после чего они на улице возле магазина совместно распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился ножом, и нанес оппоненту два удара по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления», — говорится на сайте ведомства. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о заключении его под стражу.