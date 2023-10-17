17 октября 2023

«Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, менора, иерусалим, репатриация
Хезболла призывает оказать давление на правительства через протесты Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После атаки Израиля на больницу в секторе Газа, «Хезболлах» в Ливане призывало население арабских и мусульманских стран выразить сильный гнев и оказать давление на правительства через протесты, а также объявило среду «днем гнева». Об этом говорится в заявлении движения.

«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль — ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», — приводит слова заявления «Хесболлах» РИА Новости.

Информацию о том, что Израиль нанес удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа ранее сообщал минздрав Газы, при этом удар по больнице попал на видео. По сообщениям телеканала Al Arabiya число жертв увеличилось до 800 человек. Армия Израиля отрицает свою причастность к разрушениям, и переложила ответственность за удар по больнице на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

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После атаки Израиля на больницу в секторе Газа, «Хезболлах» в Ливане призывало население арабских и мусульманских стран выразить сильный гнев и оказать давление на правительства через протесты, а также объявило среду «днем гнева». Об этом говорится в заявлении движения. «Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль — ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», — приводит слова заявления «Хесболлах» РИА Новости. Информацию о том, что Израиль нанес удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа ранее сообщал минздрав Газы, при этом удар по больнице попал на видео. По сообщениям телеканала Al Arabiya число жертв увеличилось до 800 человек. Армия Израиля отрицает свою причастность к разрушениям, и переложила ответственность за удар по больнице на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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