17 октября 2023

Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на террористов

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Израиль возложил ответственность за атаку на террористов Фото:

Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля возложила ответственность на группировку „Исламский джихад“ за удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным Минздрава сектора Газа, погибли 500 человек.», — передает «Коммерсант» заявление представителя ЦАХАЛ.

Израиль нанес ракетный удар по больнице в секторе Газа. В результате атаки погибло около 500 человек.

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Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ. «Армия обороны Израиля возложила ответственность на группировку „Исламский джихад“ за удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным Минздрава сектора Газа, погибли 500 человек.», — передает «Коммерсант» заявление представителя ЦАХАЛ. Израиль нанес ракетный удар по больнице в секторе Газа. В результате атаки погибло около 500 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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