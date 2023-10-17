Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на террористов

Израиль возложил ответственность за атаку на террористов
Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля возложила ответственность на группировку „Исламский джихад“ за удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным Минздрава сектора Газа, погибли 500 человек.», — передает «Коммерсант» заявление представителя ЦАХАЛ.
Израиль нанес ракетный удар по больнице в секторе Газа. В результате атаки погибло около 500 человек.
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