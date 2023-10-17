Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на террористов

18 октября 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Израиль возложил ответственность за атаку на террористов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ. «Армия обороны Израиля возложила ответственность на группировку „Исламский джихад“ за удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным Минздрава сектора Газа, погибли 500 человек.», — передает «Коммерсант» заявление представителя ЦАХАЛ. Израиль нанес ракетный удар по больнице в секторе Газа. В результате атаки погибло около 500 человек.

Армия Израиля переложила ответственность за удар по больнице Газы на группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ. «Армия обороны Израиля возложила ответственность на группировку „Исламский джихад“ за удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным Минздрава сектора Газа, погибли 500 человек.», — передает «Коммерсант» заявление представителя ЦАХАЛ. Израиль нанес ракетный удар по больнице в секторе Газа. В результате атаки погибло около 500 человек.