17 октября 2023

Посол Антонов: тайная поставка ВСУ ракет ATACMS станет грубейшей ошибкой США

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ATACMS. Stock, stock, ATACMS
Последствия тайной передачи ракет ATACMS Украине может повлечь серьезный характер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К серьезным последствиям может привести грубейшая ошибка, допущенная Вашингтоном при тайной поставке ракет ATACMS Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сказал Антонов, его слова цитирует посольство в своем telegram канале.

Ранее американские СМИ признали, что передача ракет ATACMS Украине была проведена в тайне. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США.

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К серьезным последствиям может привести грубейшая ошибка, допущенная Вашингтоном при тайной поставке ракет ATACMS Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сказал Антонов, его слова цитирует посольство в своем telegram канале. Ранее американские СМИ признали, что передача ракет ATACMS Украине была проведена в тайне. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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