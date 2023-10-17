Посол Антонов: тайная поставка ВСУ ракет ATACMS станет грубейшей ошибкой США

К серьезным последствиям может привести грубейшая ошибка, допущенная Вашингтоном при тайной поставке ракет ATACMS Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сказал Антонов, его слова цитирует посольство в своем
Ранее американские СМИ признали, что передача ракет ATACMS Украине была проведена в тайне. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США.
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