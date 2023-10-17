Посол Антонов: тайная поставка ВСУ ракет ATACMS станет грубейшей ошибкой США

18 октября 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Последствия тайной передачи ракет ATACMS Украине может повлечь серьезный характер Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К серьезным последствиям может привести грубейшая ошибка, допущенная Вашингтоном при тайной поставке ракет ATACMS Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сказал Антонов, его слова цитирует посольство в своем telegram канале . Ранее американские СМИ признали, что передача ракет ATACMS Украине была проведена в тайне. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США.

К серьезным последствиям может привести грубейшая ошибка, допущенная Вашингтоном при тайной поставке ракет ATACMS Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — сказал Антонов, его слова цитирует посольство в своем telegram канале. Ранее американские СМИ признали, что передача ракет ATACMS Украине была проведена в тайне. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США.