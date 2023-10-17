СВО на Украине 17 октября: Киев получил ракеты ATACMS

17 октября 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Ракеты ATACMS имеют версию с запрещенными кассетными боеприпасами Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США. Несколько ракет ATACMS были тайно доставлены на украинскую территорию. URA.RU приводит главные новости об СВО на Украине к вечеру 17 октября. Киев получил ракеты большой дальности ATACMS от США, повышающие его возможности в осуществлении дальних ударов на важном этапе контрнаступления. Одна из версий ракет вооружена запрещенными кассетными боеприпасами. Передача вооружения была проведена в тайне, чтобы не дать России время на подготовку. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители города Скадовск уже стали жертвами обстрела ВСУ с использованием ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение американских ракет.

Артиллерия РФ уничтожила две разведывательные группы ВСУ и склад боеприпасов на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов также сообщил, что артиллерийским огнем были уничтожены украинские разведгруппы в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского.

На Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Всего Киев получил 31 танк M1A1 Abrams. Украинские военные, которые тренировались на танках в Германии, вернулись вместе с боеприпасами и запасными частями танков.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ длительное время не используют западную технику в зоне спецоперации из-за боязни потерять ее при столкновении с российской армией. Он отметил, что с погодными условиями, такими как понижение температуры и слякоть, использование бронетехники НАТО становится еще менее вероятным.

Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы перейти к наступлению. Текущий период станет переломным моментом для ВС РФ. Инициатива постепенно переходит от Украины к России.

Экипаж боевой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» российской армии успешно выполнил все задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Благодаря сплоченной работе военных была поражена группа солдат ВСУ, скрывавшихся в укрепленном районе, передает Пятый канал. Видео успешной работы экипажа боевой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» Вчера украинская армия понесла значительные потери на купянском направлении, включая две роты личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА и два пикапа. URA.RU подробно рассказывало о ситуации на данном направлении.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украине доставлены ракеты большой дальности от США. Несколько ракет ATACMS были тайно доставлены на украинскую территорию. URA.RU приводит главные новости об СВО на Украине к вечеру 17 октября. Вчера украинская армия понесла значительные потери на купянском направлении, включая две роты личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА и два пикапа. URA.RU подробно рассказывало о ситуации на данном направлении.