Израиль попросил присылать больше взрывчатки на фоне удара по больнице в Газе

18 октября 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Израилю нужны сотни тонн взрывчатки для уничтожения ХАМАСа, сказал Итамар Бен-Гвир Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израилю необходимо предоставить сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи. Такое заявление сделал глава израильского Министерства нацбезопасности Итамар Бен-Гвир на фоне ракетного удара по больнице в секторе Газа 17 октября. «До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, — это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи», — сказал Итамар Бен-Гвир. Его слова передает портал Ynet. Уточняется, что заявление министра нацбезопасности еврейского государства было опубликовано вскоре после атаки по больнице в Газе. Тогда в результате обстрела погибли более 500 человек. Ранее стало известно об авиаударе по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». СМИ назвали это «самой смертоносной» атакой Израиля, передает Life . Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к произошедшему, пишет RT. Также Иерусалим заявил, что ракета, попавшая по больнице принадлежит движению ХАМАС, сообщает MK.RU . Еще с начала конфликта Израиля и Палестины ХАМАС взял в заложники сотни человек. Недавно представители группировки сказали, что отпустят пленных только в случае прекращения огня с израильской стороны, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израилю необходимо предоставить сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи. Такое заявление сделал глава израильского Министерства нацбезопасности Итамар Бен-Гвир на фоне ракетного удара по больнице в секторе Газа 17 октября. «До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, — это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи», — сказал Итамар Бен-Гвир. Его слова передает портал Ynet. Уточняется, что заявление министра нацбезопасности еврейского государства было опубликовано вскоре после атаки по больнице в Газе. Тогда в результате обстрела погибли более 500 человек. Ранее стало известно об авиаударе по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». СМИ назвали это «самой смертоносной» атакой Израиля, передает Life. Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к произошедшему, пишет RT. Также Иерусалим заявил, что ракета, попавшая по больнице принадлежит движению ХАМАС, сообщает MK.RU. Еще с начала конфликта Израиля и Палестины ХАМАС взял в заложники сотни человек. Недавно представители группировки сказали, что отпустят пленных только в случае прекращения огня с израильской стороны, передает телеканал 360.