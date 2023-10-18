Израиль попросил присылать больше взрывчатки на фоне удара по больнице в Газе

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Израилю нужны сотни тонн взрывчатки для уничтожения ХАМАСа, сказал Итамар Бен-Гвир Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израилю необходимо предоставить сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи. Такое заявление сделал глава израильского Министерства нацбезопасности Итамар Бен-Гвир на фоне ракетного удара по больнице в секторе Газа 17 октября.

«До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, — это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи», — сказал Итамар Бен-Гвир. Его слова передает портал Ynet.

Уточняется, что заявление министра нацбезопасности еврейского государства было опубликовано вскоре после атаки по больнице в Газе. Тогда в результате обстрела погибли более 500 человек.

Ранее стало известно об авиаударе по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». СМИ назвали это «самой смертоносной» атакой Израиля, передает Life. Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к произошедшему, пишет RT. Также Иерусалим заявил, что ракета, попавшая по больнице принадлежит движению ХАМАС, сообщает MK.RU.

Еще с начала конфликта Израиля и Палестины ХАМАС взял в заложники сотни человек. Недавно представители группировки сказали, что отпустят пленных только в случае прекращения огня с израильской стороны, передает телеканал 360.

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Израилю необходимо предоставить сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи. Такое заявление сделал глава израильского Министерства нацбезопасности Итамар Бен-Гвир на фоне ракетного удара по больнице в секторе Газа 17 октября. «До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, — это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи», — сказал Итамар Бен-Гвир. Его слова передает портал Ynet. Уточняется, что заявление министра нацбезопасности еврейского государства было опубликовано вскоре после атаки по больнице в Газе. Тогда в результате обстрела погибли более 500 человек. Ранее стало известно об авиаударе по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». СМИ назвали это «самой смертоносной» атакой Израиля, передает Life. Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к произошедшему, пишет RT. Также Иерусалим заявил, что ракета, попавшая по больнице принадлежит движению ХАМАС, сообщает MK.RU. Еще с начала конфликта Израиля и Палестины ХАМАС взял в заложники сотни человек. Недавно представители группировки сказали, что отпустят пленных только в случае прекращения огня с израильской стороны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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