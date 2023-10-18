Минобороны РФ сообщило о срыве массированной атаки ВСУ беспилотниками

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 украинских беспилотников за ночь
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
За ночь 18 октября российская ПВО уничтожила 28 беспилотников ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская противовоздушная оборона (ПВО) пресекла попытки 28 атак беспилотников ВСУ в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что российская ПВО сбила украинские дроны над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. Всего за ночь 18 октября было уничтожено 28 беспилотников ВСУ.

В последние месяцы ВСУ неоднократно пытались атаковать российские территории с помощью беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, летящем к столице РФ, передают «Дни.ру». Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков 17 октября сообщил об уничтоженном дроне, пытавшемся атаковать регион, сообщает MK.RU.

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Российская противовоздушная оборона (ПВО) пресекла попытки 28 атак беспилотников ВСУ в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что российская ПВО сбила украинские дроны над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. Всего за ночь 18 октября было уничтожено 28 беспилотников ВСУ. В последние месяцы ВСУ неоднократно пытались атаковать российские территории с помощью беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, летящем к столице РФ, передают «Дни.ру». Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков 17 октября сообщил об уничтоженном дроне, пытавшемся атаковать регион, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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