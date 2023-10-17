17 октября 2023

В Тюмени снова начал падать уровень воды в реке Туре

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Уровень воды в Туре приблизился к критическим значениям Фото:

Уровень воды на тюменском участке реки Туры за сутки снизился на 2 см. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers. Там указано, что по данным на 18 октября он составляет -80 см над нулем гидропоста.

«Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -80 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте сервиса мониторинга Allrivers.

При этом, ранее, в период с 14 по 16 октября 2023 года, уровень воды в Туре держался на отметке -78 см над нулем поста. Периодически вода в реке начинает прибывать, но ненадолго.

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Уровень воды на тюменском участке реки Туры за сутки снизился на 2 см. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers. Там указано, что по данным на 18 октября он составляет -80 см над нулем гидропоста. «Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -80 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте сервиса мониторинга Allrivers. При этом, ранее, в период с 14 по 16 октября 2023 года, уровень воды в Туре держался на отметке -78 см над нулем поста. Периодически вода в реке начинает прибывать, но ненадолго.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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