В Тюмени снова начал падать уровень воды в реке Туре

18 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Туре приблизился к критическим значениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды на тюменском участке реки Туры за сутки снизился на 2 см. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers. Там указано, что по данным на 18 октября он составляет -80 см над нулем гидропоста. «Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -80 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте сервиса мониторинга Allrivers. При этом, ранее, в период с 14 по 16 октября 2023 года, уровень воды в Туре держался на отметке -78 см над нулем поста. Периодически вода в реке начинает прибывать, но ненадолго.

Уровень воды на тюменском участке реки Туры за сутки снизился на 2 см. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers. Там указано, что по данным на 18 октября он составляет -80 см над нулем гидропоста. «Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -80 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте сервиса мониторинга Allrivers. При этом, ранее, в период с 14 по 16 октября 2023 года, уровень воды в Туре держался на отметке -78 см над нулем поста. Периодически вода в реке начинает прибывать, но ненадолго.