Донос на депутата Думы ХМАО усилил раскол в окружном отделении ЛДПР. Инсайд

Жалобу на Селюкова написали однопартийцы из отделения ЛДПР в ХМАО
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Встреча Леонида Слуцкого с партийным активом и кандидатами. Екатеринбург, лдпр
Жалобу на Селюкова написали однопартийцы Фото:

Донос на депутата Думы ХМАО Михаила Селюкова оказался новым витком раскола в окружном отделении ЛДПР. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте, на парламентария написали жалобы в прокуратуру сразу два однопартийца, а в ответ Селюков обратился к главе окружного управления МВД Дамиру Сатретдинову и попросил наказать виновников за клевету.

«Донос на депутата Думы ХМАО Селюкова оказался новым витком раскола в ЛДПР. На парламентария написали жалобы в прокуратуру сразу два однопартийца. В ответ Селюков обратился к главе окружного управления МВД Сатретдинову и попросил наказать виновников за клевету. Селюков — один из немногих либерал-демократов, кто после партийного раскола в Югре остался неподконтрольным главе Тюменского отделения Владимиру Сысоеву. Вероятно, именно с этим связан поток жалоб, которые регулярно получает в отношении него надзорное ведомство», — считает инсайдер.

В распоряжении редакции имеется копия письма парламентария к главе окружного УМВД Сатретдинову. В нем фигурируют два обращения связанных с югорским отделением ЛДПР активистов.

Селюков в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил факт обращения к Сатретдинову. «Это такая заказуха. Я же понимаю, что мои поклонники не могут утихомириться. Значит, мы делаем все правильно», — заявил депутат.

Ранее URA.RU писало, что Селюкова обвинили в трудоустройстве падчерицы. По мнению заявителя, девушка получила работу личного помощника депутата.

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Донос на депутата Думы ХМАО Михаила Селюкова оказался новым витком раскола в окружном отделении ЛДПР. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте, на парламентария написали жалобы в прокуратуру сразу два однопартийца, а в ответ Селюков обратился к главе окружного управления МВД Дамиру Сатретдинову и попросил наказать виновников за клевету. «Донос на депутата Думы ХМАО Селюкова оказался новым витком раскола в ЛДПР. На парламентария написали жалобы в прокуратуру сразу два однопартийца. В ответ Селюков обратился к главе окружного управления МВД Сатретдинову и попросил наказать виновников за клевету. Селюков — один из немногих либерал-демократов, кто после партийного раскола в Югре остался неподконтрольным главе Тюменского отделения Владимиру Сысоеву. Вероятно, именно с этим связан поток жалоб, которые регулярно получает в отношении него надзорное ведомство», — считает инсайдер. В распоряжении редакции имеется копия письма парламентария к главе окружного УМВД Сатретдинову. В нем фигурируют два обращения связанных с югорским отделением ЛДПР активистов. Селюков в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил факт обращения к Сатретдинову. «Это такая заказуха. Я же понимаю, что мои поклонники не могут утихомириться. Значит, мы делаем все правильно», — заявил депутат. Ранее URA.RU писало, что Селюкова обвинили в трудоустройстве падчерицы. По мнению заявителя, девушка получила работу личного помощника депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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