Российские банки подготовились к очередному повышению ключевой ставки в октябре

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, решетка, ограда, банк россии, центральный банк россии
Банки РФ взяли у ЦБ более семи триллионов рублей за октябрь Фото:

В России банки ожидают сильного повышения ключевой ставки в конце октября. Это следует из данных Центробанка, согласно которым, российские финансовые учреждения в этом месяце нарастили заимствования у ЦБ.

В октябре банки заняли у ЦБ больше семи триллионов рублей, тем самым создав дефицит ликвидности (свойство активов быть быстро проданными — прим. URA.RU) на российском рынке, говорится в данных ЦБ. «Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября», — передает РБК со ссылкой на мнение экспертов.

Ранее Центральный Банк России допустил скорое повышение ключевой ставки, чтобы добиться инфляции в 4%. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, для возвращения инфляционного показателя может потребоваться «дополнительная жестокость».

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В России банки ожидают сильного повышения ключевой ставки в конце октября. Это следует из данных Центробанка, согласно которым, российские финансовые учреждения в этом месяце нарастили заимствования у ЦБ. В октябре банки заняли у ЦБ больше семи триллионов рублей, тем самым создав дефицит ликвидности (свойство активов быть быстро проданными — прим. URA.RU) на российском рынке, говорится в данных ЦБ. «Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября», — передает РБК со ссылкой на мнение экспертов. Ранее Центральный Банк России допустил скорое повышение ключевой ставки, чтобы добиться инфляции в 4%. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, для возвращения инфляционного показателя может потребоваться «дополнительная жестокость».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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