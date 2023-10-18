Российские банки подготовились к очередному повышению ключевой ставки в октябре 18 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 + Банки РФ взяли у ЦБ более семи триллионов рублей за октябрь Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России банки ожидают сильного повышения ключевой ставки в конце октября. Это следует из данных Центробанка, согласно которым, российские финансовые учреждения в этом месяце нарастили заимствования у ЦБ. В октябре банки заняли у ЦБ больше семи триллионов рублей, тем самым создав дефицит ликвидности (свойство активов быть быстро проданными — прим. URA.RU) на российском рынке, говорится в данных ЦБ. «Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября», — передает РБК со ссылкой на мнение экспертов. Ранее Центральный Банк России допустил скорое повышение ключевой ставки, чтобы добиться инфляции в 4%. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, для возвращения инфляционного показателя может потребоваться «дополнительная жестокость». В России банки ожидают сильного повышения ключевой ставки в конце октября. Это следует из данных Центробанка, согласно которым, российские финансовые учреждения в этом месяце нарастили заимствования у ЦБ. В октябре банки заняли у ЦБ больше семи триллионов рублей, тем самым создав дефицит ликвидности (свойство активов быть быстро проданными — прим. URA.RU) на российском рынке, говорится в данных ЦБ. «Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября», — передает РБК со ссылкой на мнение экспертов. Ранее Центральный Банк России допустил скорое повышение ключевой ставки, чтобы добиться инфляции в 4%. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, для возвращения инфляционного показателя может потребоваться «дополнительная жестокость». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям