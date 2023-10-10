ЦБ допустил повышение ключевой ставки

ЦБ допустил ужесточение своей политики, чтобы добиться инфляции в 4%

10 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Прогноз инфляции в 2023 году увеличен до 6-7%, заявил Алексей Заботкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральному Банку будет необходимо ужесточить свою политику, чтобы вернуть инфляцию в 4%. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. В число мер денежно-кредитной политики входит и повышение ключевой ставки «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года», — сказал Заботкин, выступая в Госдуме. Он добавил, что помимо принятых ранее решений может потребоваться дополнительная жестокость. По его словам, прогноз инфляции в 2023 году увеличен до 6-7%. Ранее для возвращения инфляции к 4% в 2024 году регулятор объявил о повышение ключевой ставки до 13%. Позднее в Центробанке РФ сообщили, что в России в ближайшие месяцы продолжится рост годовой инфляции. URA.RU приводило информацию о том, как скажется на жизни россиян решение ЦБ по ключевой ставке.

Центральному Банку будет необходимо ужесточить свою политику, чтобы вернуть инфляцию в 4%. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. В число мер денежно-кредитной политики входит и повышение ключевой ставки «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года», — сказал Заботкин, выступая в Госдуме. Он добавил, что помимо принятых ранее решений может потребоваться дополнительная жестокость. По его словам, прогноз инфляции в 2023 году увеличен до 6-7%. Ранее для возвращения инфляции к 4% в 2024 году регулятор объявил о повышение ключевой ставки до 13%. Позднее в Центробанке РФ сообщили, что в России в ближайшие месяцы продолжится рост годовой инфляции. URA.RU приводило информацию о том, как скажется на жизни россиян решение ЦБ по ключевой ставке.