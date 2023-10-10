ЦБ допустил повышение ключевой ставки

ЦБ допустил ужесточение своей политики, чтобы добиться инфляции в 4%
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Прогноз инфляции в 2023 году увеличен до 6-7%, заявил Алексей Заботкин Фото:

Центральному Банку будет необходимо ужесточить свою политику, чтобы вернуть инфляцию в 4%. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. В число мер денежно-кредитной политики входит и повышение ключевой ставки

«Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года», — сказал Заботкин, выступая в Госдуме. Он добавил, что помимо принятых ранее решений может потребоваться дополнительная жестокость. По его словам, прогноз инфляции в 2023 году увеличен до 6-7%.

Ранее для возвращения инфляции к 4% в 2024 году регулятор объявил о повышение ключевой ставки до 13%. Позднее в Центробанке РФ сообщили, что в России в ближайшие месяцы продолжится рост годовой инфляции. URA.RU приводило информацию о том, как скажется на жизни россиян решение ЦБ по ключевой ставке.

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Центральному Банку будет необходимо ужесточить свою политику, чтобы вернуть инфляцию в 4%. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. В число мер денежно-кредитной политики входит и повышение ключевой ставки «Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года», — сказал Заботкин, выступая в Госдуме. Он добавил, что помимо принятых ранее решений может потребоваться дополнительная жестокость. По его словам, прогноз инфляции в 2023 году увеличен до 6-7%. Ранее для возвращения инфляции к 4% в 2024 году регулятор объявил о повышение ключевой ставки до 13%. Позднее в Центробанке РФ сообщили, что в России в ближайшие месяцы продолжится рост годовой инфляции. URA.RU приводило информацию о том, как скажется на жизни россиян решение ЦБ по ключевой ставке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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