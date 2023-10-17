17 октября 2023

Из Екатеринбурга выгнали гражданина Конго

Гражданина Конго, живущего в Екатеринбурге, депортируют из России
© Служба новостей «URA.RU»
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Амос Джаджу Моколо нарушил режим пребывания в России (архивное фото) Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным в нарушении режима пребывания в РФ гражданина Конго Амоса Джаджу Моколо. Его оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили за пределы России, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Амос Джаджу Моколо, как пишет telegram-канал «Свердловский областной суд», уклонился от выезда из РФ по истечении срока временного пребывания. 5 октября Чкаловский суд признал его виновным.

Моколо подал жалобу в Свердловский областной суд с просьбой изменить поставленное по делу решение Чкаловского суда в части принудительного выдворения из России. Рассмотрев материалы дела, суд не стал вмешиваться в судебный акт.

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным в нарушении режима пребывания в РФ гражданина Конго Амоса Джаджу Моколо. Его оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили за пределы России, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Амос Джаджу Моколо, как пишет telegram-канал «Свердловский областной суд», уклонился от выезда из РФ по истечении срока временного пребывания. 5 октября Чкаловский суд признал его виновным. Моколо подал жалобу в Свердловский областной суд с просьбой изменить поставленное по делу решение Чкаловского суда в части принудительного выдворения из России. Рассмотрев материалы дела, суд не стал вмешиваться в судебный акт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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