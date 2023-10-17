Из Екатеринбурга выгнали гражданина Конго

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным в нарушении режима пребывания в РФ гражданина Конго Амоса Джаджу Моколо. Его оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили за пределы России, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Амос Джаджу Моколо, как пишет telegram-канал «Свердловский областной суд», уклонился от выезда из РФ по истечении срока временного пребывания. 5 октября Чкаловский суд признал его виновным.
Моколо подал жалобу в Свердловский областной суд с просьбой изменить поставленное по делу решение Чкаловского суда в части принудительного выдворения из России. Рассмотрев материалы дела, суд не стал вмешиваться в судебный акт.
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