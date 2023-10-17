17 октября 2023

На курганской границе задержали 70 килограмм бараньего жира

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Через курганскую границу пытались незаконно перевезти бараний жир Фото:

На пункте пропуска в Петухово Курганской области, рядом с границей с Республикой Казахстан, задержали партию курдюка (бараньего жира). Сообщается, что автомобиль с незаконной продукцией следовал из Киргизии. Информация об этом появилась на официальном сайте управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

«В пункте пропуска „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш в непосредственной близости от российско-казахстанского участка границы был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Киргизия (г. Бишкек) в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 70 кг курдюка (бараньего жира)», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что при проверке документов сотрудники пункта пропуска заметили, что у продукции не было ветеринарного сертификата. С перевозчиками провели разъяснительную беседу. Саму партию с бараньим жиром вернут в Киргизию для оформления необходимых документов.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе с Казахстаном запретили ввоз 20 тонн мандаринов. Перевозчик транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства Российской Федерации.

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На пункте пропуска в Петухово Курганской области, рядом с границей с Республикой Казахстан, задержали партию курдюка (бараньего жира). Сообщается, что автомобиль с незаконной продукцией следовал из Киргизии. Информация об этом появилась на официальном сайте управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «В пункте пропуска „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш в непосредственной близости от российско-казахстанского участка границы был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Киргизия (г. Бишкек) в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 70 кг курдюка (бараньего жира)», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что при проверке документов сотрудники пункта пропуска заметили, что у продукции не было ветеринарного сертификата. С перевозчиками провели разъяснительную беседу. Саму партию с бараньим жиром вернут в Киргизию для оформления необходимых документов. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе с Казахстаном запретили ввоз 20 тонн мандаринов. Перевозчик транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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