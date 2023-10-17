На курганской границе задержали 70 килограмм бараньего жира

Через курганскую границу пытались незаконно перевезти бараний жир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пункте пропуска в Петухово Курганской области, рядом с границей с Республикой Казахстан, задержали партию курдюка (бараньего жира). Сообщается, что автомобиль с незаконной продукцией следовал из Киргизии. Информация об этом появилась на официальном сайте управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

«В пункте пропуска „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш в непосредственной близости от российско-казахстанского участка границы был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Киргизия (г. Бишкек) в г. Екатеринбург. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 70 кг курдюка (бараньего жира)», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что при проверке документов сотрудники пункта пропуска заметили, что у продукции не было ветеринарного сертификата. С перевозчиками провели разъяснительную беседу. Саму партию с бараньим жиром вернут в Киргизию для оформления необходимых документов.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе с Казахстаном запретили ввоз 20 тонн мандаринов. Перевозчик транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства Российской Федерации.