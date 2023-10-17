Как выбрать стоматологию в Екатеринбурге

При выборе клиники свердловчанам нужно обращать внимание на квалификацию врачей

18 октября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Чтобы выбрать стоматологическую клинику, нужно соблюдать несколько критериев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Критериев выбора стоматологических клиник множество. Однако есть несколько признаков, совокупность которых поможет определиться с наиболее оптимальным вариантом. Как правильно екатеринбуржцам выбрать клинику журналисту URA.RU рассказал пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров. «Есть несколько критериев, на которые пациентам следуют обращать внимание. Например, имя клиники. Под именем скорее подразумевается история, имидж, заработанный организацией за годы существования. Опыт врача-стоматолога — это не количество отработанных лет в специальности, а количество пациентов за определенный отрезок времени. Именно при значительной загруженности специалиста „набивается рука“, формируется клиническое мышление, оттачивается мастерство», — заявил Шабуров. По словам Валерия, клиника должна быть оснащена современным оборудованием. «Соответствие стандартам и возможность получить любую стоматологическую услугу — от профессиональной гигиены полости рта до имплантации — все это должно быть в одной клинике. При этом не стоит забывать о таких опциях, как лечение в рамках обязательного медицинского страхования или льготное зубопротезирование», — говорит пресс-секретарь медучреждения. «На сайте медицинской организации можно посмотреть лицензию на те или иные виды деятельности, а также квалификацию специалиста, посещение которого планируется. Каждая специальность имеет свой перечень манипуляций, поэтому данный момент стоит проверить наиболее тщательно. Также не нужно забывать о ценах и сравнении их со средними по городу. Механизм ценообразования в госклиниках регулируется минздравом, тогда как в частных ценник зависит от ситуации», — отметил Шабуров. Выбрать стоматологическую клинику не так сложно, как может показаться. «Для начала можно сходить на какую-нибудь несложную процедуру, например, ту же профессиональную гигиену. Этого достаточно, чтобы понять, ваша эта клиника или нет. Во время приема следует обратить внимание на соблюдение санитарно-гигиенических норм типа обработки кресла или запечатанных инструментов. Главное, чтобы после этой процедуры вам не стали названивать и приглашать на якобы бесплатные осмотры, после которых придется брать кредиты на лечение зубов. Но это уже совсем другая история», — резюмировал Валерий. Ранее URA.RU писало о том, что одну из самых высоких зарплат для стоматологов в России предлагают в Свердловской области. Средняя зарплата стоматолога в регионе составляет 116 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Критериев выбора стоматологических клиник множество. Однако есть несколько признаков, совокупность которых поможет определиться с наиболее оптимальным вариантом. Как правильно екатеринбуржцам выбрать клинику журналисту URA.RU рассказал пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров. «Есть несколько критериев, на которые пациентам следуют обращать внимание. Например, имя клиники. Под именем скорее подразумевается история, имидж, заработанный организацией за годы существования. Опыт врача-стоматолога — это не количество отработанных лет в специальности, а количество пациентов за определенный отрезок времени. Именно при значительной загруженности специалиста „набивается рука“, формируется клиническое мышление, оттачивается мастерство», — заявил Шабуров. По словам Валерия, клиника должна быть оснащена современным оборудованием. «Соответствие стандартам и возможность получить любую стоматологическую услугу — от профессиональной гигиены полости рта до имплантации — все это должно быть в одной клинике. При этом не стоит забывать о таких опциях, как лечение в рамках обязательного медицинского страхования или льготное зубопротезирование», — говорит пресс-секретарь медучреждения. «На сайте медицинской организации можно посмотреть лицензию на те или иные виды деятельности, а также квалификацию специалиста, посещение которого планируется. Каждая специальность имеет свой перечень манипуляций, поэтому данный момент стоит проверить наиболее тщательно. Также не нужно забывать о ценах и сравнении их со средними по городу. Механизм ценообразования в госклиниках регулируется минздравом, тогда как в частных ценник зависит от ситуации», — отметил Шабуров. Выбрать стоматологическую клинику не так сложно, как может показаться. «Для начала можно сходить на какую-нибудь несложную процедуру, например, ту же профессиональную гигиену. Этого достаточно, чтобы понять, ваша эта клиника или нет. Во время приема следует обратить внимание на соблюдение санитарно-гигиенических норм типа обработки кресла или запечатанных инструментов. Главное, чтобы после этой процедуры вам не стали названивать и приглашать на якобы бесплатные осмотры, после которых придется брать кредиты на лечение зубов. Но это уже совсем другая история», — резюмировал Валерий. Ранее URA.RU писало о том, что одну из самых высоких зарплат для стоматологов в России предлагают в Свердловской области. Средняя зарплата стоматолога в регионе составляет 116 тысяч рублей.