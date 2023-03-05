Свердловские стоматологи стали самыми высокооплачиваемыми врачами в России

Свердловские стоматологи вошли в топ по уровню зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одну из самых высоких зарплат для стоматологов в России предлагают в Свердловской области. Средняя зарплата стоматолога в регионе составляет 116 тысяч рублей. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики сервиса, предоставляющего услуги по подбору персонала, Работа.ру.

«Чаще всего клиники по всей России этой зимой искали стоматологов (средняя зарплата по РФ — 95 000 рублей), стоматологов-терапевтов (102 000 рублей) и ассистентов ортодонтов (142 000 рублей). На втором месте по уровню предлагаемых зарплат оказалась Свердловская область. Там среднее зарплатное предложение для стоматологов этой зимой составило более 116 600 рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Москва и МО со средним зарплатным предложением 100 800 рублей», — сказано в сообщении.

Такой уровень зарплаты, скорее, обусловлен большим спросом стоматологических клиник на младший медицинский персонал, например, ассистентов. «Однако, врачи могут найти и работу с более высокой зарплатой. Например, стоматологу-терапевту готовы платить до 300 000 рублей в месяц. От соискателя, помимо прочего, требуется опыт работы более 2-х лет после окончания ординатуры», — отметили специалисты сервиса.

В пятерку лидеров также вошел Красноярский край со средними зарплатами в 75 000 рублей. Найти предложения с похожей зарплатой можно и сейчас. Например, в Красноярске стоматологу-терапевту с опытом от 3 лет предлагают получать от 80 000 рублей в месяц. В топ-10 регионов с высокими зарплатами для специалистов в стоматологии также вошли Санкт-Петербург и ЛО (60 900 рублей), Краснодарский край (56 200 рублей), Новосибирская область (45 000 рублей), Нижегородская область (43 100 рублей) и Тюменская область (41 200 рублей).