На Ближнем Востоке начались забастовки после удара по больнице в Газе: главное к этому часу. Видео

После удара по больнице в Газе на Ближнем Востоке начались массовые протесты

18 октября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Протесты прошли в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране, Ливане и Берлине Фото: TOLGA BOZOGLU/EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В ночь на 18 октября по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен ракетный удар, в котором многие обвинили Израиль. В результате взрыва погибли более 800 человек. После случившегося в странах ближневосточного региона прошли массовые протесты. URA.RU приводит главные новости о массовых беспорядках. После удара по больнице главы стран Ближнего Востока обвинили Иерусалим в случившемся. Среди них: президент Египта, король Иордании, глава Сирии, а также кубинский лидер. Иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что за атаку ответственно не только еврейское государство, но и США. Министерства иностранных дел Турции, Ирака и Венесуэлы тоже возложили вину на Израиль. При этом представители израильской армии заявили, что ракета, ударившая по больнице, принадлежит движению ХАМАС. По данным ЦАХАЛа (израильская армия — прим. URA.RU), палестинская группировка неудачно запустила свой боеприпас. Протесты на Ближнем Востоке После гибели сотен гражданских, в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане начались массовые беспорядки. Кроме того, сообщалось о протестах в Берлине. Протестующие в Стамбуле собрались перед израильским генконсульством. Также, по данным СМИ, люди потребовали выгнать посла еврейского государства из Турции. Помимо этого, граждане разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald’s, чья сеть оказывает гуманитарную помощь Израилю.

В иорданской столице Аммане граждане пытались поджечь здание израильского посольства. Также протестующие призывали отомстить еврейскому государству за удар по больнице в Газе.

В Тунисе люди потребовали выслать из страны французского посла. Также во время беспорядков граждане жгли флаги США и скандировали антизападные лозунги.

В Ливанском Бейруте участники акций забросали здание ООН большими камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также движение «Хезболла» объявило среду 18 октября «днем гнева» против Израиля и «его преступлений». Кроме того, массовые недовольства вспыхнули и в Берлине, где проживает большое количество мусульман. Демонстранты выкрикивали пропалестинские лозунги, а также забрасывают силовиков бутылками и пиротехникой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ночь на 18 октября по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен ракетный удар, в котором многие обвинили Израиль. В результате взрыва погибли более 800 человек. После случившегося в странах ближневосточного региона прошли массовые протесты. URA.RU приводит главные новости о массовых беспорядках. После удара по больнице главы стран Ближнего Востока обвинили Иерусалим в случившемся. Среди них: президент Египта, король Иордании, глава Сирии, а также кубинский лидер. Иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что за атаку ответственно не только еврейское государство, но и США. Министерства иностранных дел Турции, Ирака и Венесуэлы тоже возложили вину на Израиль. При этом представители израильской армии заявили, что ракета, ударившая по больнице, принадлежит движению ХАМАС. По данным ЦАХАЛа (израильская армия — прим. URA.RU), палестинская группировка неудачно запустила свой боеприпас. После гибели сотен гражданских, в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане начались массовые беспорядки. Кроме того, сообщалось о протестах в Берлине. Кроме того, массовые недовольства вспыхнули и в Берлине, где проживает большое количество мусульман. Демонстранты выкрикивали пропалестинские лозунги, а также забрасывают силовиков бутылками и пиротехникой.