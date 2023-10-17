Многодетную мать из Нового Уренгоя пришлось спасать после родов

18 октября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Женщина попала в реанимацию после выписки из роддома Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли жизнь женщины, у которой начались осложнения после пятой беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Женщина, недавно родившая пятого ребенка, поступила в приемное отделение с судорогами и признаками кровоизлияния в мозг. Врачи диагностировали редчайший HELLP-синдром — тяжелое осложнение беременности», — говорится в сообщении. По информации медиков, симптомы заболевания проявились только после выписки пациентки из роддома. Многодетную мать пришлось погрузить в искусственную кому. Реаниматологам Нового Уренгоя удалось провести плазмаферез — процедуру по очищению крови. В вопросах гинекологии ямальских врачей консультировали специалисты из Москвы. На данный момент пациентку вывели из медикаментозного сна, отправив в отделение кардиологии. После нормализации всех жизненных показателей и анализов женщина отправится домой. Ранее URA.RU писало о том, как хирурги из ЯНАО прооперировали пациентку с кистой, сохранив ей селезенку, которую доктора в Израиле хотели удалить. Сейчас женщина находится дома.

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли жизнь женщины, у которой начались осложнения после пятой беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Женщина, недавно родившая пятого ребенка, поступила в приемное отделение с судорогами и признаками кровоизлияния в мозг. Врачи диагностировали редчайший HELLP-синдром — тяжелое осложнение беременности», — говорится в сообщении. По информации медиков, симптомы заболевания проявились только после выписки пациентки из роддома. Многодетную мать пришлось погрузить в искусственную кому. Реаниматологам Нового Уренгоя удалось провести плазмаферез — процедуру по очищению крови. В вопросах гинекологии ямальских врачей консультировали специалисты из Москвы. На данный момент пациентку вывели из медикаментозного сна, отправив в отделение кардиологии. После нормализации всех жизненных показателей и анализов женщина отправится домой. Ранее URA.RU писало о том, как хирурги из ЯНАО прооперировали пациентку с кистой, сохранив ей селезенку, которую доктора в Израиле хотели удалить. Сейчас женщина находится дома.