17 октября 2023
16 октября 2023

Многодетную мать из Нового Уренгоя пришлось спасать после родов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Женщина попала в реанимацию после выписки из роддома Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли жизнь женщины, у которой начались осложнения после пятой беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Женщина, недавно родившая пятого ребенка, поступила в приемное отделение с судорогами и признаками кровоизлияния в мозг. Врачи диагностировали редчайший HELLP-синдром — тяжелое осложнение беременности», — говорится в сообщении. По информации медиков, симптомы заболевания проявились только после выписки пациентки из роддома.

Многодетную мать пришлось погрузить в искусственную кому. Реаниматологам Нового Уренгоя удалось провести плазмаферез — процедуру по очищению крови. В вопросах гинекологии ямальских врачей консультировали специалисты из Москвы.

На данный момент пациентку вывели из медикаментозного сна, отправив в отделение кардиологии. После нормализации всех жизненных показателей и анализов женщина отправится домой.

Ранее URA.RU писало о том, как хирурги из ЯНАО прооперировали пациентку с кистой, сохранив ей селезенку, которую доктора в Израиле хотели удалить. Сейчас женщина находится дома.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли жизнь женщины, у которой начались осложнения после пятой беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Женщина, недавно родившая пятого ребенка, поступила в приемное отделение с судорогами и признаками кровоизлияния в мозг. Врачи диагностировали редчайший HELLP-синдром — тяжелое осложнение беременности», — говорится в сообщении. По информации медиков, симптомы заболевания проявились только после выписки пациентки из роддома. Многодетную мать пришлось погрузить в искусственную кому. Реаниматологам Нового Уренгоя удалось провести плазмаферез — процедуру по очищению крови. В вопросах гинекологии ямальских врачей консультировали специалисты из Москвы. На данный момент пациентку вывели из медикаментозного сна, отправив в отделение кардиологии. После нормализации всех жизненных показателей и анализов женщина отправится домой. Ранее URA.RU писало о том, как хирурги из ЯНАО прооперировали пациентку с кистой, сохранив ей селезенку, которую доктора в Израиле хотели удалить. Сейчас женщина находится дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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