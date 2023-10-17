В Екатеринбурге на ремонт госпиталя для ветеранов войн потратят еще 40 млн

18 октября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

В госпитале, в частности, лечат бойцов СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займется ремонтом госпиталя для ветеранов войн на Широкой речке. На работы готовы потратить 40 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно описанию закупки, подрядчику нужно провести ремонт помещений первого этажа в здании госпиталя с литерой V, в том числе электрооборудования, водопровода и канализации, вентиляции, сетей связи. Максимум за работы готовы заплатить 39,1 млн рублей. Победителя выберут после 26 октября. В этом году департамент госзакупок Свердловской области уже объявлял тендер на ремонт госпиталя ветеранов войн, а именно — помещений в здании с литерой «Я». Но первый конкурс не удался, контракт с победителем — компанией «Фотон» — разорвали. Со второй попытки контракт заключили с компанией «Спектр». На ремонт госпиталя тогда выделили 29,7 млн рублей. Сейчас в госпитале для ветеранов войн лечат преимущественно бойцов, получивших ранения на специальной военной операции. Также учреждение принимает пациентов из ЛНР и ДНР.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займется ремонтом госпиталя для ветеранов войн на Широкой речке. На работы готовы потратить 40 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно описанию закупки, подрядчику нужно провести ремонт помещений первого этажа в здании госпиталя с литерой V, в том числе электрооборудования, водопровода и канализации, вентиляции, сетей связи. Максимум за работы готовы заплатить 39,1 млн рублей. Победителя выберут после 26 октября. В этом году департамент госзакупок Свердловской области уже объявлял тендер на ремонт госпиталя ветеранов войн, а именно — помещений в здании с литерой «Я». Но первый конкурс не удался, контракт с победителем — компанией «Фотон» — разорвали. Со второй попытки контракт заключили с компанией «Спектр». На ремонт госпиталя тогда выделили 29,7 млн рублей. Сейчас в госпитале для ветеранов войн лечат преимущественно бойцов, получивших ранения на специальной военной операции. Также учреждение принимает пациентов из ЛНР и ДНР.