Пациентов из Донецка вылечат в госпитале Екатеринбурга. Фото

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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
В Екатеринбург приехали 13 пациентов из Макеевки Фото:

Группа из 13 пациентов из Макеевки (ДНР) пройдет лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, который находится на улице Соболева в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

«Свердловский госпиталь для ветеранов войн принял 13 пациентов из Макеевки. Они пройдут обследование, потом им проведут операции, а затем они пройдут двухнедельную реабилитацию», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Макеевки».

Пациентам будет оказана помощь по офтальмологическому и травматологическому профилям. В пресс-службе донецкого города отметили, что это вторая группа, которая прибыла в Екатеринбург для лечения. В середине августа в уральскую столицу приедет следующая группа.

В июне 2022 года Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Уральский регион восстанавливает донецкий город. Соглашение также предполагает поддержку по ряду вопросов, связанных с развитием сфер здравоохранения, образования и культуры.

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Группа из 13 пациентов из Макеевки (ДНР) пройдет лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, который находится на улице Соболева в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «Свердловский госпиталь для ветеранов войн принял 13 пациентов из Макеевки. Они пройдут обследование, потом им проведут операции, а затем они пройдут двухнедельную реабилитацию», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Макеевки». Пациентам будет оказана помощь по офтальмологическому и травматологическому профилям. В пресс-службе донецкого города отметили, что это вторая группа, которая прибыла в Екатеринбург для лечения. В середине августа в уральскую столицу приедет следующая группа. В июне 2022 года Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Уральский регион восстанавливает донецкий город. Соглашение также предполагает поддержку по ряду вопросов, связанных с развитием сфер здравоохранения, образования и культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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