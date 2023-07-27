Группа из 13 пациентов из Макеевки (ДНР) пройдет лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, который находится на улице Соболева в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.
«Свердловский госпиталь для ветеранов войн принял 13 пациентов из Макеевки. Они пройдут обследование, потом им проведут операции, а затем они пройдут двухнедельную реабилитацию», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Макеевки».
Пациентам будет оказана помощь по офтальмологическому и травматологическому профилям. В пресс-службе донецкого города отметили, что это вторая группа, которая прибыла в Екатеринбург для лечения. В середине августа в уральскую столицу приедет следующая группа.
В июне 2022 года Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Уральский регион восстанавливает донецкий город. Соглашение также предполагает поддержку по ряду вопросов, связанных с развитием сфер здравоохранения, образования и культуры.
Фото: telegram-канал администрации Макеевки, https://t.me/Novosti_Makeevka
Фото: telegram-канал администрации Макеевки, https://t.me/Novosti_Makeevka
Фото: telegram-канал администрации Макеевки, https://t.me/Novosti_Makeevka
Группа из 13 пациентов из Макеевки (ДНР) пройдет лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, который находится на улице Соболева в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «Свердловский госпиталь для ветеранов войн принял 13 пациентов из Макеевки. Они пройдут обследование, потом им проведут операции, а затем они пройдут двухнедельную реабилитацию», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Макеевки». Пациентам будет оказана помощь по офтальмологическому и травматологическому профилям. В пресс-службе донецкого города отметили, что это вторая группа, которая прибыла в Екатеринбург для лечения. В середине августа в уральскую столицу приедет следующая группа. В июне 2022 года Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Уральский регион восстанавливает донецкий город. Соглашение также предполагает поддержку по ряду вопросов, связанных с развитием сфер здравоохранения, образования и культуры.