В Екатеринбург приехали 13 пациентов из Макеевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа из 13 пациентов из Макеевки (ДНР) пройдет лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, который находится на улице Соболева в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

«Свердловский госпиталь для ветеранов войн принял 13 пациентов из Макеевки. Они пройдут обследование, потом им проведут операции, а затем они пройдут двухнедельную реабилитацию», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Макеевки».

Пациентам будет оказана помощь по офтальмологическому и травматологическому профилям. В пресс-службе донецкого города отметили, что это вторая группа, которая прибыла в Екатеринбург для лечения. В середине августа в уральскую столицу приедет следующая группа.

В июне 2022 года Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Уральский регион восстанавливает донецкий город. Соглашение также предполагает поддержку по ряду вопросов, связанных с развитием сфер здравоохранения, образования и культуры.

Фото: telegram-канал администрации Макеевки, https://t.me/Novosti_Makeevka

Фото: telegram-канал администрации Макеевки, https://t.me/Novosti_Makeevka