17 октября 2023

Курганец запустил фейерверк и поджег жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, многоквартирный дом
Курганец получил уголовное наказание за запуск фейерверка Фото:

Жителю Кургана вынесли приговор по уголовному делу за поджог жилого дома, который произошел из-за запуска фейерверка. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Курганской области.

«На основании представленных государственным обвинителем доказательств мировой судья судебного участка вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного и морального вреда на общую сумму 2,6 млн рублей», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что мужчина разместил фейерверк на снегу и позже поджог фитиль. Взрыв одного из зарядов попал в соседние гаражи и постройки. По информации с сайта курганской прокуратуры, в результате сгорели жилой дом, гараж, надворная постройка. Общий размер ущерба составил более 2,6 млн рублей. Отмечается, что приговор в силу на данный момент не вступил.

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Жителю Кургана вынесли приговор по уголовному делу за поджог жилого дома, который произошел из-за запуска фейерверка. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств мировой судья судебного участка вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного и морального вреда на общую сумму 2,6 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что мужчина разместил фейерверк на снегу и позже поджог фитиль. Взрыв одного из зарядов попал в соседние гаражи и постройки. По информации с сайта курганской прокуратуры, в результате сгорели жилой дом, гараж, надворная постройка. Общий размер ущерба составил более 2,6 млн рублей. Отмечается, что приговор в силу на данный момент не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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