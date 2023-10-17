Курганец запустил фейерверк и поджег жилой дом

18 октября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Курганец получил уголовное наказание за запуск фейерверка Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителю Кургана вынесли приговор по уголовному делу за поджог жилого дома, который произошел из-за запуска фейерверка. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств мировой судья судебного участка вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного и морального вреда на общую сумму 2,6 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что мужчина разместил фейерверк на снегу и позже поджог фитиль. Взрыв одного из зарядов попал в соседние гаражи и постройки. По информации с сайта курганской прокуратуры, в результате сгорели жилой дом, гараж, надворная постройка. Общий размер ущерба составил более 2,6 млн рублей. Отмечается, что приговор в силу на данный момент не вступил.

Жителю Кургана вынесли приговор по уголовному делу за поджог жилого дома, который произошел из-за запуска фейерверка. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств мировой судья судебного участка вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного и морального вреда на общую сумму 2,6 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что мужчина разместил фейерверк на снегу и позже поджог фитиль. Взрыв одного из зарядов попал в соседние гаражи и постройки. По информации с сайта курганской прокуратуры, в результате сгорели жилой дом, гараж, надворная постройка. Общий размер ущерба составил более 2,6 млн рублей. Отмечается, что приговор в силу на данный момент не вступил.