17 октября 2023

Бастрыкин потребовал быстрее расследовать смерть новорожденного в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повысить оперативность установления причин смерти новорожденного ребенка в Челябинске для следующего шага в расследовании дела. Как сообщили в пресс-служба ведомства 18 октября, соответствующее поручение получил и. о. директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» Александр Соболев.

«Житель города Челябинска выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына в больнице. Бастрыкин поручил и. о. директора ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ Александру Соболеву доложить о причинах длительного срока производства судебной экспертизы», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что именно этот центр занимается экспертизой по возбужденному челябинскими следователями уголовному делу. Также Бастрыкин обратился с поручение к начальнику челябинского управления СКР Петру Решетникову. Он потребовал от него доклад о ходе расследования и его промежуточных результатах.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повысить оперативность установления причин смерти новорожденного ребенка в Челябинске для следующего шага в расследовании дела. Как сообщили в пресс-служба ведомства 18 октября, соответствующее поручение получил и. о. директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» Александр Соболев. «Житель города Челябинска выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына в больнице. Бастрыкин поручил и. о. директора ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ Александру Соболеву доложить о причинах длительного срока производства судебной экспертизы», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что именно этот центр занимается экспертизой по возбужденному челябинскими следователями уголовному делу. Также Бастрыкин обратился с поручение к начальнику челябинского управления СКР Петру Решетникову. Он потребовал от него доклад о ходе расследования и его промежуточных результатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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