Бастрыкин потребовал быстрее расследовать смерть новорожденного в Челябинске

18 октября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повысить оперативность установления причин смерти новорожденного ребенка в Челябинске для следующего шага в расследовании дела. Как сообщили в пресс-служба ведомства 18 октября, соответствующее поручение получил и. о. директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» Александр Соболев. «Житель города Челябинска выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына в больнице. Бастрыкин поручил и. о. директора ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ Александру Соболеву доложить о причинах длительного срока производства судебной экспертизы», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что именно этот центр занимается экспертизой по возбужденному челябинскими следователями уголовному делу. Также Бастрыкин обратился с поручение к начальнику челябинского управления СКР Петру Решетникову. Он потребовал от него доклад о ходе расследования и его промежуточных результатах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повысить оперативность установления причин смерти новорожденного ребенка в Челябинске для следующего шага в расследовании дела. Как сообщили в пресс-служба ведомства 18 октября, соответствующее поручение получил и. о. директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» Александр Соболев. «Житель города Челябинска выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына в больнице. Бастрыкин поручил и. о. директора ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ“ Александру Соболеву доложить о причинах длительного срока производства судебной экспертизы», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что именно этот центр занимается экспертизой по возбужденному челябинскими следователями уголовному делу. Также Бастрыкин обратился с поручение к начальнику челябинского управления СКР Петру Решетникову. Он потребовал от него доклад о ходе расследования и его промежуточных результатах.