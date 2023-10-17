В ходе СВО погиб механик-водитель из Курганской области

В курганском округе простятся с бойцом СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Боец специальной военной операции Евгений Андреев из Курганской области погиб при выполнении боевых задач. Об это сообщили в официальной группе администрации Целинного муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте».
«При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб Андреев Евгений Петрович. Заключил контракт на военную службу в 2022 году. Служил старшим механиком-водителем мотострелковой роты», — указано в посте администрации округа.
Сообщается, что прощание с бойцом СВО состоится 19 октября с 11:00 до 11:45 в селе Целинное, по адресу: улица 8 марта, 39. Траурная церемония будет на площади райцентра в 12:00.
Боец СВО из Целинного округа погиб при выполнении боевых задач
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