В ходе СВО погиб механик-водитель из Курганской области

18 октября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

В курганском округе простятся с бойцом СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец специальной военной операции Евгений Андреев из Курганской области погиб при выполнении боевых задач. Об это сообщили в официальной группе администрации Целинного муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб Андреев Евгений Петрович. Заключил контракт на военную службу в 2022 году. Служил старшим механиком-водителем мотострелковой роты», — указано в посте администрации округа. Сообщается, что прощание с бойцом СВО состоится 19 октября с 11:00 до 11:45 в селе Целинное, по адресу: улица 8 марта, 39. Траурная церемония будет на площади райцентра в 12:00. Боец СВО из Целинного округа погиб при выполнении боевых задач Фото: группа администрации Целинного муниципального округа

Боец специальной военной операции Евгений Андреев из Курганской области погиб при выполнении боевых задач. Об это сообщили в официальной группе администрации Целинного муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб Андреев Евгений Петрович. Заключил контракт на военную службу в 2022 году. Служил старшим механиком-водителем мотострелковой роты», — указано в посте администрации округа. Сообщается, что прощание с бойцом СВО состоится 19 октября с 11:00 до 11:45 в селе Целинное, по адресу: улица 8 марта, 39. Траурная церемония будет на площади райцентра в 12:00.