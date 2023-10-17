Пермское УФАС возбудило дело из-за мусора в ТЦ «Леруа Мерлен»

18 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Пермский оператор ТКО отказывал торговому центру в вывозе мусора Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причиной послужила жалоба компании, управляющей торговым центром «Леруа Мерлен» на Шоссе Космонавтов. Заявитель сообщил, что оператор ТКО не вывозит с территории ТЦ мусор. «Заявитель сообщил, что АО „ПРО ТКО“ необоснованно отказывает ему в вывозе коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории торгового центра „Леруа Мерлен“, расположенной на Шоссе Космонавтов, 164Б. Оператор обязывает складировать отходы на другой площадке, которая расположена в нескольких кварталах от ТЦ. Пермское УФАС изучило обстоятельства и усмотрело в действиях АО „ПРО ТКО“ признаки нарушения законодательства, возбуждено антимонопольное дело», — сообщило надзорное ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве уточнили, что в 2022 году АО «ПРО ТКО» пыталось через суд взыскать с владельцев торгового центра «Леруа Мерлен» более восьми миллионов рублей в качестве платы за вывоз мусора за четыре года. Но фактически услуги не были оказаны и суд в иске отказал. Антимонопольное дело возбуждено по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг ТКО. Если вина регоператора будет доказана, ему грозит штраф. Сумма — до миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за подозрительной рекламы молочной продукции, которую производит ООО «Маслозавод Нытвенский». Если предприятие признают виновным, ему грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причиной послужила жалоба компании, управляющей торговым центром «Леруа Мерлен» на Шоссе Космонавтов. Заявитель сообщил, что оператор ТКО не вывозит с территории ТЦ мусор. «Заявитель сообщил, что АО „ПРО ТКО“ необоснованно отказывает ему в вывозе коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории торгового центра „Леруа Мерлен“, расположенной на Шоссе Космонавтов, 164Б. Оператор обязывает складировать отходы на другой площадке, которая расположена в нескольких кварталах от ТЦ. Пермское УФАС изучило обстоятельства и усмотрело в действиях АО „ПРО ТКО“ признаки нарушения законодательства, возбуждено антимонопольное дело», — сообщило надзорное ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве уточнили, что в 2022 году АО «ПРО ТКО» пыталось через суд взыскать с владельцев торгового центра «Леруа Мерлен» более восьми миллионов рублей в качестве платы за вывоз мусора за четыре года. Но фактически услуги не были оказаны и суд в иске отказал. Антимонопольное дело возбуждено по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг ТКО. Если вина регоператора будет доказана, ему грозит штраф. Сумма — до миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за подозрительной рекламы молочной продукции, которую производит ООО «Маслозавод Нытвенский». Если предприятие признают виновным, ему грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.