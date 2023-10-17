Пермское УФАС возбудило дело из-за мусора в ТЦ «Леруа Мерлен»

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причиной послужила жалоба компании, управляющей торговым центром «Леруа Мерлен» на Шоссе Космонавтов. Заявитель сообщил, что оператор ТКО не вывозит с территории ТЦ мусор.
«Заявитель сообщил, что АО „ПРО ТКО“ необоснованно отказывает ему в вывозе коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории торгового центра „Леруа Мерлен“, расположенной на Шоссе Космонавтов, 164Б. Оператор обязывает складировать отходы на другой площадке, которая расположена в нескольких кварталах от ТЦ. Пермское УФАС изучило обстоятельства и усмотрело в действиях АО „ПРО ТКО“ признаки нарушения законодательства, возбуждено антимонопольное дело», — сообщило надзорное ведомство в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве уточнили, что в 2022 году АО «ПРО ТКО» пыталось через суд взыскать с владельцев торгового центра «Леруа Мерлен» более восьми миллионов рублей в качестве платы за вывоз мусора за четыре года. Но фактически услуги не были оказаны и суд в иске отказал. Антимонопольное дело возбуждено по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг ТКО. Если вина регоператора будет доказана, ему грозит штраф. Сумма — до миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за подозрительной рекламы молочной продукции, которую производит ООО «Маслозавод Нытвенский». Если предприятие признают виновным, ему грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
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