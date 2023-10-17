Суд поставил точку вокруг скандального крематория в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил без изменений решение о сносе частного крематория на Димитрова в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.
Скандал вокруг крематория начался в октябре 2022-го. Тогда горожане обратились в Чкаловский райсуд с просьбой запретить собственнику крематория эксплуатировать это здание. После этого владельца обязали снести постройку.
В июне Чкаловский суд частично удовлетворил исковые требования. Владельцу было запрещено эксплуатировать крематорий. Объект он должен был либо снести, либо привести в первоначальный вид до 29 декабря 2024-го. «Было установлено, что здание возведено в обход процедур, предусмотренных законом. Крематорий является самовольной постройкой», — пояснили в суде. На месте крематория ранее был гараж для уборочной техники.
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