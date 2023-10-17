17 октября 2023

Суд поставил точку вокруг скандального крематория в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство крематория. Восточное кладбище. Пермь, внутренние строительные работы
Здание крематория должно быть снесено (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд оставил без изменений решение о сносе частного крематория на Димитрова в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.

Скандал вокруг крематория начался в октябре 2022-го. Тогда горожане обратились в Чкаловский райсуд с просьбой запретить собственнику крематория эксплуатировать это здание. После этого владельца обязали снести постройку.

В июне Чкаловский суд частично удовлетворил исковые требования. Владельцу было запрещено эксплуатировать крематорий. Объект он должен был либо снести, либо привести в первоначальный вид до 29 декабря 2024-го. «Было установлено, что здание возведено в обход процедур, предусмотренных законом. Крематорий является самовольной постройкой», — пояснили в суде. На месте крематория ранее был гараж для уборочной техники.

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Свердловский областной суд оставил без изменений решение о сносе частного крематория на Димитрова в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. Скандал вокруг крематория начался в октябре 2022-го. Тогда горожане обратились в Чкаловский райсуд с просьбой запретить собственнику крематория эксплуатировать это здание. После этого владельца обязали снести постройку. В июне Чкаловский суд частично удовлетворил исковые требования. Владельцу было запрещено эксплуатировать крематорий. Объект он должен был либо снести, либо привести в первоначальный вид до 29 декабря 2024-го. «Было установлено, что здание возведено в обход процедур, предусмотренных законом. Крематорий является самовольной постройкой», — пояснили в суде. На месте крематория ранее был гараж для уборочной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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