17 октября 2023

Челябинка пожаловалась, что полгода не может привить ребенка от кори и паротита. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В детской поликлинике нет дивакцины от кори и паротита, сообщила жительница Миасса Фото:

Жительница Миасса Челябинской области пожаловалась, что в поликлиниках города нет вакцины от кори и паротита для детей. Обеспокоенная родительница сообщила URA.RU, что не может привить своего ребенка уже более полугода.

«В детских поликлиниках Миасса нет дивакцины от кори и паротита. Мы с мая пытаемся поставить прививку ребенку, но ее нет. Очень страшно за своих деток из-за высокой заболеваемости корью. Препарат невозможно даже самим купить в аптеках», — рассказала Елена М.

Мать ребенка в социальных сетях обратилась к представителям детской поликлиники горбольницы №4 в июне. Ей объяснили, что ситуация с нехваткой дивакцин наблюдается во всех медучреждениях города и что препарат поступит в августе. После чего дату поставки дважды переносили.

«В поликлинике сказали, что со мной свяжутся, когда вакцина поступят. В августе написали, что поставка будет в октябре. В последний раз, 18 октября, сообщили, что в ноябре. Надеюсь, что так. Очень переживаю. Нам в садик нужно идти», — уточнила женщина.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава по Челябинской области. Там сообщили, что ситуация с поставками на особом контроле.

«Вопрос обеспечения населения иммунобиологическими лекарственными препаратами находится на особом контроле. Поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“ ожидается в ноябре. Поставить моновакцину от кори можно во всех медорганизациях. Родителям предлагают подождать поступления дивакцин и тривакцин, чтобы не делать по несколько прививок», — пояснили в ведомстве.

Чтобы привить ребенка дивакциной, приходится ждать полгода
Чтобы привить ребенка дивакциной, приходится ждать полгода
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Жительница Миасса Челябинской области пожаловалась, что в поликлиниках города нет вакцины от кори и паротита для детей. Обеспокоенная родительница сообщила URA.RU, что не может привить своего ребенка уже более полугода. «В детских поликлиниках Миасса нет дивакцины от кори и паротита. Мы с мая пытаемся поставить прививку ребенку, но ее нет. Очень страшно за своих деток из-за высокой заболеваемости корью. Препарат невозможно даже самим купить в аптеках», — рассказала Елена М. Мать ребенка в социальных сетях обратилась к представителям детской поликлиники горбольницы №4 в июне. Ей объяснили, что ситуация с нехваткой дивакцин наблюдается во всех медучреждениях города и что препарат поступит в августе. После чего дату поставки дважды переносили. «В поликлинике сказали, что со мной свяжутся, когда вакцина поступят. В августе написали, что поставка будет в октябре. В последний раз, 18 октября, сообщили, что в ноябре. Надеюсь, что так. Очень переживаю. Нам в садик нужно идти», — уточнила женщина. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава по Челябинской области. Там сообщили, что ситуация с поставками на особом контроле. «Вопрос обеспечения населения иммунобиологическими лекарственными препаратами находится на особом контроле. Поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“ ожидается в ноябре. Поставить моновакцину от кори можно во всех медорганизациях. Родителям предлагают подождать поступления дивакцин и тривакцин, чтобы не делать по несколько прививок», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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