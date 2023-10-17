Жительница Миасса Челябинской области пожаловалась, что в поликлиниках города нет вакцины от кори и паротита для детей. Обеспокоенная родительница сообщила URA.RU, что не может привить своего ребенка уже более полугода.
«В детских поликлиниках Миасса нет дивакцины от кори и паротита. Мы с мая пытаемся поставить прививку ребенку, но ее нет. Очень страшно за своих деток из-за высокой заболеваемости корью. Препарат невозможно даже самим купить в аптеках», — рассказала Елена М.
Мать ребенка в социальных сетях обратилась к представителям детской поликлиники горбольницы №4 в июне. Ей объяснили, что ситуация с нехваткой дивакцин наблюдается во всех медучреждениях города и что препарат поступит в августе. После чего дату поставки дважды переносили.
«В поликлинике сказали, что со мной свяжутся, когда вакцина поступят. В августе написали, что поставка будет в октябре. В последний раз, 18 октября, сообщили, что в ноябре. Надеюсь, что так. Очень переживаю. Нам в садик нужно идти», — уточнила женщина.
URA.RU связалось с пресс-службой минздрава по Челябинской области. Там сообщили, что ситуация с поставками на особом контроле.
«Вопрос обеспечения населения иммунобиологическими лекарственными препаратами находится на особом контроле. Поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“ ожидается в ноябре. Поставить моновакцину от кори можно во всех медорганизациях. Родителям предлагают подождать поступления дивакцин и тривакцин, чтобы не делать по несколько прививок», — пояснили в ведомстве.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.