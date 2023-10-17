Челябинка пожаловалась, что полгода не может привить ребенка от кори и паротита. Скрин

18 октября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В детской поликлинике нет дивакцины от кори и паротита, сообщила жительница Миасса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Миасса Челябинской области пожаловалась, что в поликлиниках города нет вакцины от кори и паротита для детей. Обеспокоенная родительница сообщила URA.RU, что не может привить своего ребенка уже более полугода. «В детских поликлиниках Миасса нет дивакцины от кори и паротита. Мы с мая пытаемся поставить прививку ребенку, но ее нет. Очень страшно за своих деток из-за высокой заболеваемости корью. Препарат невозможно даже самим купить в аптеках», — рассказала Елена М. Мать ребенка в социальных сетях обратилась к представителям детской поликлиники горбольницы №4 в июне. Ей объяснили, что ситуация с нехваткой дивакцин наблюдается во всех медучреждениях города и что препарат поступит в августе. После чего дату поставки дважды переносили. «В поликлинике сказали, что со мной свяжутся, когда вакцина поступят. В августе написали, что поставка будет в октябре. В последний раз, 18 октября, сообщили, что в ноябре. Надеюсь, что так. Очень переживаю. Нам в садик нужно идти», — уточнила женщина. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава по Челябинской области. Там сообщили, что ситуация с поставками на особом контроле. «Вопрос обеспечения населения иммунобиологическими лекарственными препаратами находится на особом контроле. Поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“ ожидается в ноябре. Поставить моновакцину от кори можно во всех медорганизациях. Родителям предлагают подождать поступления дивакцин и тривакцин, чтобы не делать по несколько прививок», — пояснили в ведомстве. Чтобы привить ребенка дивакциной, приходится ждать полгода Скрин: Елена Милишникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Миасса Челябинской области пожаловалась, что в поликлиниках города нет вакцины от кори и паротита для детей. Обеспокоенная родительница сообщила URA.RU, что не может привить своего ребенка уже более полугода. «В детских поликлиниках Миасса нет дивакцины от кори и паротита. Мы с мая пытаемся поставить прививку ребенку, но ее нет. Очень страшно за своих деток из-за высокой заболеваемости корью. Препарат невозможно даже самим купить в аптеках», — рассказала Елена М. Мать ребенка в социальных сетях обратилась к представителям детской поликлиники горбольницы №4 в июне. Ей объяснили, что ситуация с нехваткой дивакцин наблюдается во всех медучреждениях города и что препарат поступит в августе. После чего дату поставки дважды переносили. «В поликлинике сказали, что со мной свяжутся, когда вакцина поступят. В августе написали, что поставка будет в октябре. В последний раз, 18 октября, сообщили, что в ноябре. Надеюсь, что так. Очень переживаю. Нам в садик нужно идти», — уточнила женщина. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава по Челябинской области. Там сообщили, что ситуация с поставками на особом контроле. «Вопрос обеспечения населения иммунобиологическими лекарственными препаратами находится на особом контроле. Поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“ ожидается в ноябре. Поставить моновакцину от кори можно во всех медорганизациях. Родителям предлагают подождать поступления дивакцин и тривакцин, чтобы не делать по несколько прививок», — пояснили в ведомстве.