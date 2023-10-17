В «Ленте» раскрыли, как изменится уральская сеть «Монетка» после смены ретейлера

Продуктовую сеть магазинов «Монетка» оставят под прежним названием. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова.
«Магазины „Монетки“ продолжат работать под существующим брендом с прежней командой», — поделилась Филиппова. Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников.
Компания «Лента» движется к долгосрочной цели по достижению 1 триллиона рублей выручки в 2025 году. За счет покупки Свердловской сети магазинов «Монетка», компания делает серьезный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в сегменте продуктового ретейла. Ранее сообщалось, что Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге.
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