17 октября 2023

В «Ленте» раскрыли, как изменится уральская сеть «Монетка» после смены ретейлера

«Лента» не планирует проводить ребрендинг купленной уральской сети «Монетка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, монетка, магазин
Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников Фото:

Продуктовую сеть магазинов «Монетка» оставят под прежним названием. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова.

«Магазины „Монетки“ продолжат работать под существующим брендом с прежней командой», — поделилась Филиппова. Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников.

Компания «Лента» движется к долгосрочной цели по достижению 1 триллиона рублей выручки в 2025 году. За счет покупки Свердловской сети магазинов «Монетка», компания делает серьезный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в сегменте продуктового ретейла. Ранее сообщалось, что Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге.

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Продуктовую сеть магазинов «Монетка» оставят под прежним названием. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова. «Магазины „Монетки“ продолжат работать под существующим брендом с прежней командой», — поделилась Филиппова. Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников. Компания «Лента» движется к долгосрочной цели по достижению 1 триллиона рублей выручки в 2025 году. За счет покупки Свердловской сети магазинов «Монетка», компания делает серьезный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в сегменте продуктового ретейла. Ранее сообщалось, что Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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