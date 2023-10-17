В «Ленте» раскрыли, как изменится уральская сеть «Монетка» после смены ретейлера

«Лента» не планирует проводить ребрендинг купленной уральской сети «Монетка»

18 октября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников Фото: Александр Елизаров © URA.RU Продуктовую сеть магазинов «Монетка» оставят под прежним названием. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова. «Магазины „Монетки“ продолжат работать под существующим брендом с прежней командой», — поделилась Филиппова. Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников. Компания «Лента» движется к долгосрочной цели по достижению 1 триллиона рублей выручки в 2025 году. За счет покупки Свердловской сети магазинов «Монетка», компания делает серьезный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в сегменте продуктового ретейла. Ранее сообщалось, что Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге.

Продуктовую сеть магазинов «Монетка» оставят под прежним названием. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова. «Магазины „Монетки“ продолжат работать под существующим брендом с прежней командой», — поделилась Филиппова. Сейчас в команде «Монетки» работает свыше 23 тысяч сотрудников. Компания «Лента» движется к долгосрочной цели по достижению 1 триллиона рублей выручки в 2025 году. За счет покупки Свердловской сети магазинов «Монетка», компания делает серьезный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в сегменте продуктового ретейла. Ранее сообщалось, что Федеральный ретейлер купил сеть продуктовых в Екатеринбурге.