Гигантскую щуку весом 14,5 килограммов удалось поймать в реке Вах
Рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал гигантскую щуку в реке Вах. Югорчанин рассказал URA.RU, что общий вес трофея составил более 14 килограммов.
«По результатам недавней рыбалки мне удалось побить собственный рекорд в ловле трофейных рыб. Рекордная щука весом 14,5 килограммов была выловлена из реки Вах», — поделился с журналистом агентства Новиков.
Ранее Дмитрий Новиков рассказывал URA.RU, что намерен выловить свой трофей, пока не встанет лед. На предыдущей рыбалке ему удалось поймать несколько щук весом до семи килограммов.
Рыбак из ХМАО Дмитрий Новиков поймал трофейную щуку весом более четырнадцати килограммов
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