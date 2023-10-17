Гигантскую щуку весом 14,5 килограммов удалось поймать в реке Вах Фото: Илья Московец © URA.RU

Рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал гигантскую щуку в реке Вах. Югорчанин рассказал URA.RU, что общий вес трофея составил более 14 килограммов.



«По результатам недавней рыбалки мне удалось побить собственный рекорд в ловле трофейных рыб. Рекордная щука весом 14,5 килограммов была выловлена из реки Вах», — поделился с журналистом агентства Новиков.



Ранее Дмитрий Новиков рассказывал URA.RU, что намерен выловить свой трофей, пока не встанет лед. На предыдущей рыбалке ему удалось поймать несколько щук весом до семи килограммов.