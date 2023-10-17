Фигурант громкого коррупционного скандала в Перми рассказала о 39 миллионах

В суде начали оглашение показаний сбежавшей из РФ экс-директора пермского фонда

18 октября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Деньги бывший директор фонда передавала высокопоставленной в регионе чиновнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова рассказала, что обналичивала деньги фонда по поручению бывшего зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой. Также она сообщила следствию, что передала Лопаевой 39 млн рублей. Показания Найдановой, данные ей в ходе предварительного следствия озвучила прокурор Светлана Плотникова в зале Ленинского районного суда. В своих показаниях Найданова подтвердила, что работала директором фонда с 17 октября 2017 года. Эту должность ей предложила Елена Лопаева, которая на тот момент была заместителем председателя правительства Пермского края. «Когда я приступила к исполнению обязанностей, Лопаева пригласила меня на личную встречу, где рассказала, что фонд финансирует не только благотворительные проекты, но и расходы представителей администрации, в том числе, и. о. губернатора Максима Решетникова. Также за счет средств фонда частично оплачивались выборы губернатора Пермского края, которые проводились в 2017 году. Лопаева сообщила, что ей ежемесячно нужны будут наличные в сумме около 200 тысяч рублей на оплату расходов представителей администрации», — передает слова зачитанные прокурором слова Найдановой корреспондент URA.RU из зала суда. Обвиняемая рассказала сотрудникам УФСБ, что позже Лопаева сообщила ей к кому из предпринимателей обратиться для того, чтобы можно было заключать фиктивные контракты на проведение мероприятий, а деньги за выполнение работ обналичивать. «После обналичивания средств фонда деньги я себе не присваивала, передавала наличные Лопаевой, которая расходовала их на нужды должностных лиц администрации Пермского края. За 2017 год на эти нужды было потрачено 1,3 млн рублей, в 2018 году около 20 млн, а в 2019 — 18 млн рублей. На выборы губернатора Пермского края в 2017 году из средств фонда было потрачено 1,1 млн рублей, на выборы президента в 2018 году 67 млн рублей», — призналась Найданова во время допроса. Также Найданова рассказала, что передавала Лопаевой по одному млн рублей на отпуск, но чей именно это отпуск был она не знает. «По устному указанию я покупала доллары и евро на обналиченные средства. К 30 июля я передала ей пять тысяч евро, куда она их дела я не знаю», — пояснила обвиняемая. Из средств фонда для Решетникова и его гостей Найданова оплачивала алкогольные напитки, а также сигары. В частности, за 2017 год на сигары было потрачено 94 тысячи рублей, за 2018 год — 137 тыс рублей. Уголовное дело Лопаевой и Найдановой рассматривают в Ленинском районном суде с 20 июня. Экс-чиновница и бывший директор фонда «Содействие XXI век» обвиняются в хищениях 67,7 млн рублей. В июле Найданова не явилась на очередное заседание, позже выяснилось, что она покинула пределы страны. Елена Лопаева вину в содеянном не признает, она утверждает, что ее оговорили и была против оглашения показаний сбежавшей Найдановой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова рассказала, что обналичивала деньги фонда по поручению бывшего зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой. Также она сообщила следствию, что передала Лопаевой 39 млн рублей. Показания Найдановой, данные ей в ходе предварительного следствия озвучила прокурор Светлана Плотникова в зале Ленинского районного суда. В своих показаниях Найданова подтвердила, что работала директором фонда с 17 октября 2017 года. Эту должность ей предложила Елена Лопаева, которая на тот момент была заместителем председателя правительства Пермского края. «Когда я приступила к исполнению обязанностей, Лопаева пригласила меня на личную встречу, где рассказала, что фонд финансирует не только благотворительные проекты, но и расходы представителей администрации, в том числе, и. о. губернатора Максима Решетникова. Также за счет средств фонда частично оплачивались выборы губернатора Пермского края, которые проводились в 2017 году. Лопаева сообщила, что ей ежемесячно нужны будут наличные в сумме около 200 тысяч рублей на оплату расходов представителей администрации», — передает слова зачитанные прокурором слова Найдановой корреспондент URA.RU из зала суда. Обвиняемая рассказала сотрудникам УФСБ, что позже Лопаева сообщила ей к кому из предпринимателей обратиться для того, чтобы можно было заключать фиктивные контракты на проведение мероприятий, а деньги за выполнение работ обналичивать. «После обналичивания средств фонда деньги я себе не присваивала, передавала наличные Лопаевой, которая расходовала их на нужды должностных лиц администрации Пермского края. За 2017 год на эти нужды было потрачено 1,3 млн рублей, в 2018 году около 20 млн, а в 2019 — 18 млн рублей. На выборы губернатора Пермского края в 2017 году из средств фонда было потрачено 1,1 млн рублей, на выборы президента в 2018 году 67 млн рублей», — призналась Найданова во время допроса. Также Найданова рассказала, что передавала Лопаевой по одному млн рублей на отпуск, но чей именно это отпуск был она не знает. «По устному указанию я покупала доллары и евро на обналиченные средства. К 30 июля я передала ей пять тысяч евро, куда она их дела я не знаю», — пояснила обвиняемая. Из средств фонда для Решетникова и его гостей Найданова оплачивала алкогольные напитки, а также сигары. В частности, за 2017 год на сигары было потрачено 94 тысячи рублей, за 2018 год — 137 тыс рублей. Уголовное дело Лопаевой и Найдановой рассматривают в Ленинском районном суде с 20 июня. Экс-чиновница и бывший директор фонда «Содействие XXI век» обвиняются в хищениях 67,7 млн рублей. В июле Найданова не явилась на очередное заседание, позже выяснилось, что она покинула пределы страны. Елена Лопаева вину в содеянном не признает, она утверждает, что ее оговорили и была против оглашения показаний сбежавшей Найдановой.