Путин прокомментировал удар по больнице в Газе

Путин: удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе гуманитарной катастрофой Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ракетный удар по больнице в секторе Газа, унесший жизни более 800 человек, является трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом заявил президент России Владимир Путин ао время пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин.

«Удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой», — сказал Владимир Путин. Он также выразил надежду, что этот инцидент станет сигналом для скорейшего прекращения военных действий на Ближнем Востоке. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракетный удар по больнице в секторе Газа, унесший жизни более 800 человек, является трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом заявил президент России Владимир Путин ао время пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. «Удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой», — сказал Владимир Путин. Он также выразил надежду, что этот инцидент станет сигналом для скорейшего прекращения военных действий на Ближнем Востоке. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...