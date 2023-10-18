Путин прокомментировал удар по больнице в Газе

Путин: удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой

Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе гуманитарной катастрофой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ракетный удар по больнице в секторе Газа, унесший жизни более 800 человек, является трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом заявил президент России Владимир Путин ао время пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин.

«Удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой», — сказал Владимир Путин. Он также выразил надежду, что этот инцидент станет сигналом для скорейшего прекращения военных действий на Ближнем Востоке. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».