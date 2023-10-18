Свердловчане теряют интерес к автокредитам

18 октября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 203 автокредитов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В сентябре 2023 года жители Свердловской области на 5,7% меньше брали автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом корреспондент URA.RU узнал из исследования национального бюро кредитных историй. «В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 203 автокредитов. Это на 5,7% меньше, по сравнению с августом, когда было выдано 2 335 автокредитов», — сообщается в исследовании. По стране в сентябре этого года выдали 78,2 тысячи автокредитов, в августе их было 87,1 тысяча. «После непрерывного роста в феврале—июле текущего года, второй месяц подряд выдача автокредитов снижается. Скорее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в сентябре 2023 года было выдано в Москве (5,09 тысяч), а меньше всего — в Белгородской области (839).

В сентябре 2023 года жители Свердловской области на 5,7% меньше брали автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом корреспондент URA.RU узнал из исследования национального бюро кредитных историй. «В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 203 автокредитов. Это на 5,7% меньше, по сравнению с августом, когда было выдано 2 335 автокредитов», — сообщается в исследовании. По стране в сентябре этого года выдали 78,2 тысячи автокредитов, в августе их было 87,1 тысяча. «После непрерывного роста в феврале—июле текущего года, второй месяц подряд выдача автокредитов снижается. Скорее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в сентябре 2023 года было выдано в Москве (5,09 тысяч), а меньше всего — в Белгородской области (839).