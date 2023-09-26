Из-за новых правил льготной ипотеки жителям ХМАО сложней использовать маткапитал

27 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Жители Сургута после нововведений отдают предпочтение вторичке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителей Сургута возникли проблемы с использованием маткапитала при приобретении жилья по новым правилам льготной ипотеки. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. После изменений правил льготной ипотеки минимальный первоначальный взнос на покупку квартиры определи в 20%. «Когда он был 15%, люди могли использовать материнский капитал и немного догонять вот этот первоначальный взнос своими деньгами, то сейчас эта разница существенна. Сейчас материнского капитала для первоначального вноса точно мало. Нужно будет прям дисциплинировать людей копить деньги. Очень большие переплаты, поэтому кому необходимо покупать, то те покупают, но многие берут паузу», — сообщил собеседник. Многие, по словам риелтора, предпочитают новостройке квартиру на вторичном рынке. Там первый взнос ниже, и жителям хватает материнского капитала. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После введения Центробанком новых условий льготного кредитования югорчанам стало сложней накопить на первый взнос.

У жителей Сургута возникли проблемы с использованием маткапитала при приобретении жилья по новым правилам льготной ипотеки. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. После изменений правил льготной ипотеки минимальный первоначальный взнос на покупку квартиры определи в 20%. «Когда он был 15%, люди могли использовать материнский капитал и немного догонять вот этот первоначальный взнос своими деньгами, то сейчас эта разница существенна. Сейчас материнского капитала для первоначального вноса точно мало. Нужно будет прям дисциплинировать людей копить деньги. Очень большие переплаты, поэтому кому необходимо покупать, то те покупают, но многие берут паузу», — сообщил собеседник. Многие, по словам риелтора, предпочитают новостройке квартиру на вторичном рынке. Там первый взнос ниже, и жителям хватает материнского капитала. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После введения Центробанком новых условий льготного кредитования югорчанам стало сложней накопить на первый взнос.