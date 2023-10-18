Минздрав раскрыл состояние пострадавшего, которого сбила машина на остановке в Екатеринбурге

Состояние пострадавшего, сбитого на остановке в Екатеринбурге, стабильное
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, машина скорой помощи, медик, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Из трех человек, которых сбили на остановке, выжил только один Фото:

Человек, пострадавший в результате аварии на трамвайной остановке в Екатеринбурге, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале.

«Состояние пациента стабильное, средней тяжести, все необходимое лечение получает в полном объеме. Лечение консервативное в условиях круглосуточного стационара», — сообщили в ведомстве.

В Екатеринбурге 17 октября водитель сбил насмерть двух человек на остановке улицы Машиностроителей, еще один пострадал. По данным ГИБДД, управлял автомобилем 79-летний мужчина, который позже признался, что у него могло прихватить сердце. Водителя проверили на состояние опьянения, оказалось, что мужчина был трезвым.

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Человек, пострадавший в результате аварии на трамвайной остановке в Екатеринбурге, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале. «Состояние пациента стабильное, средней тяжести, все необходимое лечение получает в полном объеме. Лечение консервативное в условиях круглосуточного стационара», — сообщили в ведомстве. В Екатеринбурге 17 октября водитель сбил насмерть двух человек на остановке улицы Машиностроителей, еще один пострадал. По данным ГИБДД, управлял автомобилем 79-летний мужчина, который позже признался, что у него могло прихватить сердце. Водителя проверили на состояние опьянения, оказалось, что мужчина был трезвым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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