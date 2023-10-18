Минздрав раскрыл состояние пострадавшего, которого сбила машина на остановке в Екатеринбурге

Человек, пострадавший в результате аварии на трамвайной остановке в Екатеринбурге, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале.
«Состояние пациента стабильное, средней тяжести, все необходимое лечение получает в полном объеме. Лечение консервативное в условиях круглосуточного стационара», — сообщили в ведомстве.
В Екатеринбурге 17 октября водитель сбил насмерть двух человек на остановке улицы Машиностроителей, еще один пострадал. По данным ГИБДД, управлял автомобилем 79-летний мужчина, который позже признался, что у него могло прихватить сердце. Водителя проверили на состояние опьянения, оказалось, что мужчина был трезвым.
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