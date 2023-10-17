Екатеринбуржец, задавивший насмерть двух человек на остановке, рассказал, почему влетел в толпу

У водителя, задавившего в Екатеринбурге двух человек, прихватило сердце

18 октября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В ГИБДД установили, что водитель был трезв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юрий Бабушкин, который въехал в толпу на трамвайной остановке в Екатеринбурге, предположил, что у него могло прихватить сердце, потому он потерял контроль над машиной. По словам 79-летнего мужчины, все произошло мгновенно, сейчас он себя винит за случившееся. «Я анализирую вчерашний день, у меня еще с утра было состояние не очень хорошее. Видимо, сердце прихватило. Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем», — рассказал E1.RU мужчина. Он также упомянул, что несколько лет назад перенес инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Несмотря на проблемы с сердцем и третью группу инвалидности, Юрию Николаевичу никто не запрещал водить автомобиль. По словам водителя, по дороге, где случилось ДТП, он возвращается из сада уже около 15 лет, и она ему хорошо знакома, однако в этот раз ситуация вышла из-под контроля. «Ехал спокойно, в правом ряду была пробка, не разгонишься. Мы постепенно добирались до перекрестка, а потом направо, на стрелку — все, и вылетел», — пояснил Юрий Николаевич. Также он уточнил, что попавшие под машину люди стояли не на остановке, а на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской произошло вечером 17 октября. Водитель въехал в толпу на трамвайной остановке. На место происшествия выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Региональная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств ДТП. Водителем оказался 79-летний мужчина, который водить машину 13 лет. Его проверили на состояние опьянения, оказалось, что мужчина был трезвым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юрий Бабушкин, который въехал в толпу на трамвайной остановке в Екатеринбурге, предположил, что у него могло прихватить сердце, потому он потерял контроль над машиной. По словам 79-летнего мужчины, все произошло мгновенно, сейчас он себя винит за случившееся. «Я анализирую вчерашний день, у меня еще с утра было состояние не очень хорошее. Видимо, сердце прихватило. Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем», — рассказал E1.RU мужчина. Он также упомянул, что несколько лет назад перенес инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Несмотря на проблемы с сердцем и третью группу инвалидности, Юрию Николаевичу никто не запрещал водить автомобиль. По словам водителя, по дороге, где случилось ДТП, он возвращается из сада уже около 15 лет, и она ему хорошо знакома, однако в этот раз ситуация вышла из-под контроля. «Ехал спокойно, в правом ряду была пробка, не разгонишься. Мы постепенно добирались до перекрестка, а потом направо, на стрелку — все, и вылетел», — пояснил Юрий Николаевич. Также он уточнил, что попавшие под машину люди стояли не на остановке, а на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской произошло вечером 17 октября. Водитель въехал в толпу на трамвайной остановке. На место происшествия выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Региональная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств ДТП. Водителем оказался 79-летний мужчина, который водить машину 13 лет. Его проверили на состояние опьянения, оказалось, что мужчина был трезвым.