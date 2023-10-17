17 октября 2023

В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, запись, блокнот, проверка на дороге, автомобиль, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП Фото:

Водитель Peugeot, сбивший насмерть мужчину и женщину на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасская, был трезв. Подробности происшествия URA.RU рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«По предварительной информации водитель автомашины Peugeot, двигаясь по улице Донбасская со стороны Автомагистральной в сторону переулка Суворовский допустил наезд на пешеходов, которые стояли на трамвайной остановке „Лукиных“. В результате ДТП на месте погибла 58-летняя женщина и неустановленный мужчина. 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, за рулем находился 79-летний мужчина, с общим водительским стажем 13 лет. «К административной ответственности привлекался 2 раза. Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения — опьянение не установлено», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября. Водитель въехал в толпу людей на трамвайной остановке. На место происшествия выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Региональная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств ДТП.

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Водитель Peugeot, сбивший насмерть мужчину и женщину на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасская, был трезв. Подробности происшествия URA.RU рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации водитель автомашины Peugeot, двигаясь по улице Донбасская со стороны Автомагистральной в сторону переулка Суворовский допустил наезд на пешеходов, которые стояли на трамвайной остановке „Лукиных“. В результате ДТП на месте погибла 58-летняя женщина и неустановленный мужчина. 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным инспекторов, за рулем находился 79-летний мужчина, с общим водительским стажем 13 лет. «К административной ответственности привлекался 2 раза. Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения — опьянение не установлено», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября. Водитель въехал в толпу людей на трамвайной остановке. На место происшествия выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Региональная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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