В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге. Фото

18 октября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель Peugeot, сбивший насмерть мужчину и женщину на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасская, был трезв. Подробности происшествия URA.RU рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации водитель автомашины Peugeot, двигаясь по улице Донбасская со стороны Автомагистральной в сторону переулка Суворовский допустил наезд на пешеходов, которые стояли на трамвайной остановке „Лукиных“. В результате ДТП на месте погибла 58-летняя женщина и неустановленный мужчина. 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным инспекторов, за рулем находился 79-летний мужчина, с общим водительским стажем 13 лет. «К административной ответственности привлекался 2 раза. Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения — опьянение не установлено», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября. Водитель въехал в толпу людей на трамвайной остановке. На место происшествия выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Региональная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств ДТП.

Водитель Peugeot, сбивший насмерть мужчину и женщину на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасская, был трезв. Подробности происшествия URA.RU рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации водитель автомашины Peugeot, двигаясь по улице Донбасская со стороны Автомагистральной в сторону переулка Суворовский допустил наезд на пешеходов, которые стояли на трамвайной остановке „Лукиных“. В результате ДТП на месте погибла 58-летняя женщина и неустановленный мужчина. 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным инспекторов, за рулем находился 79-летний мужчина, с общим водительским стажем 13 лет. «К административной ответственности привлекался 2 раза. Водитель на месте прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения — опьянение не установлено», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября. Водитель въехал в толпу людей на трамвайной остановке. На место происшествия выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области полковник Денис Колясников. Региональная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств ДТП.