Путин: США продлевают агонию Украины

Отправка ATACMS Киеву лишь продлит агонию ВСУ на фронте, сказал Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой.
«Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это [поставки ракет] просто продлевает агонию», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Он также напомнил, что ВСУ так и не добились успехов при своем масштабном наступлении. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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