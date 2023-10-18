Путин: США продлевают агонию Украины

Путин: поставками ракет ATACMS Вашингтон продлевает агонию Киева
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Отправка ATACMS Киеву лишь продлит агонию ВСУ на фронте, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой.

«Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это [поставки ракет] просто продлевает агонию», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Он также напомнил, что ВСУ так и не добились успехов при своем масштабном наступлении. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

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Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой. «Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это [поставки ракет] просто продлевает агонию», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Он также напомнил, что ВСУ так и не добились успехов при своем масштабном наступлении. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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