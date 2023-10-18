Путин: США продлевают агонию Украины

Путин: поставками ракет ATACMS Вашингтон продлевает агонию Киева

18 октября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Отправка ATACMS Киеву лишь продлит агонию ВСУ на фронте, сказал Владимир Путин Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой. «Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это [поставки ракет] просто продлевает агонию», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Он также напомнил, что ВСУ так и не добились успехов при своем масштабном наступлении. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой. «Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это [поставки ракет] просто продлевает агонию», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Он также напомнил, что ВСУ так и не добились успехов при своем масштабном наступлении. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».